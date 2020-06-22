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Откровения России о ядерном оружии: The National Interest вынесли предупреждение, читая между строк

22 июня 2020, 15:00  •  174 • Политика
На шести страницах Россия выпустила беспрецедентный документ о ядерном ответе, где представлен подробный план действий нашей страны на случай ядерного удара. The National Interest называют бумагу откровениями России и выносят предупреждение, читая между строк.
The National Interest написали масштабный материал о российской доктрине ядерного сдерживания, подчеркнув, что в документе содержатся откровения русских касаемо позиции по устранению потенциальных врагов. Как известно, в опубликованном ранее документе России говорит о том, в каких случаях может быть нанесён ядерный удар. Кроме того, дана оценка самому ядерному оружию, которое в случае России расценивается исключительно "как средство сдерживания".
Как известно, Россия отметает возможность нанесения ядерного удара первой. Он может быть нанесён лишь в ответ на чьи-то злонамеренные действия, как в адрес нашей страны, так и в адрес союзников.
Автор The National Interest отмечает, что шестистраничный опубликованный российской стороной документ уникален в своём роде. Огласка стала беспрецедентной, и представили бумагу на фоне полного провала переговоров между США и Россией касаемо вопросов контроля и проверки ядерных вооружений, говорится в публикации. При этом автор напоминает: если сегодня вопрос вообще не обсуждается, то во времена холодной войны был подписан целый ряд важных документов о контроле над ядерными вооружениями.
Автор материала полагает, что новый договор между Россией и США не будет заключён, если президент Дональд Трамп переизберётся на новый срок. В этом случае будет открыт путь к масштабной гонке ядерных вооружений.

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