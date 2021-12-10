Откровения Путина об агентах ЦРУ подтвердил бывший депутат СССР: "Приносили огромную пользу"

Народный депутат СССР Виктор Алкснис подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что в 1990-е годы в правительстве было много агентов ЦРУ. По его словам, полученная ими информация принесла много пользы США.

Как отметил Виктор Алкснис, присутствие агентов ЦРУ в правительстве России было "горькой правдой" тех лет. Народный депутат СССР отметил, что они нанесли огромный ущерб стране.

"Утекли сведения и стратегического характера, и наши новейшие научно-производственные разработки, и многое-многое другое", - рассказал "Первому русскому" Виктор Алкснис.

При этом народный депутат СССР уверен, что, несмотря на то, что президент России Владимир Путин вычислил всех агентов ЦРУ из правительства, те успели оставить после себя определённое наследие.

"Одно дело - вычислить штатного сотрудника ЦРУ. Но он заразил целую среду из своих окружающих. И я уверен, что они продолжают работать на эти органы", - говорит Виктор Алкснис.

Также народный депутат СССР пояснил, что главными целями агентов ЦРУ в России были сведения о ядерном потенциале страны.

"Ядерные силы всегда их беспокоили. Даже в годы развала более или менее их боеготовность поддерживалась. Плюс интересовала дополнительная информация стратегического характера. И оборонная, и политическая. Любая информация приносила огромную пользу США", - заявил Царьграду Виктор Алкснис.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, как в 1990-2000-х годах в правительство нашей страны были внедрены кадровые сотрудники ЦРУ. С приходом к власти глава государства устроил большую чистку кадров. К 2000 году не осталось ни одного иностранного агента.