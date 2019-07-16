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Откровения польского политика о счастье грузин, украинцев и русских

16 июля 2019, 04:39  •  116 • В мире
Перевёрнутая оптика Дональда Туска
В 1937 году немецкий философ Вальтер Шубарт писал в своей книге «Душа Востока»: «Английская национальная миссия нацелена на мировое господство, а не на спасение мира и исходит она из практических соображений, а не из нравственных идеалов. Народ свои разбойничьи набеги провозглашает священными – в этом суть английского мессианизма. Отсюда отталкивающая амальгама национального эгоизма с попытками религиозного преображения…»
В ту пору немецкий мыслитель не знал, что после Второй мировой войны британский мессианизм будет унаследован Соединёнными Штатами Америки, а кто-то из сбившихся вокруг США союзников будет пытаться подражать англосаксам вопреки интересам собственных народов. И если в Европе американский глобализм вызывает подчас сопротивление (как в случае с нападением США на Ирак в 2003 году или с выходом США из «ядерной сделки с Ираном), то в Польше такого не происходит. Польские «элитарии» видят себя в большом американском зеркале.
При этом экономика Польши живёт за счёт заимствований за рубежом, внешний долг страны достиг почти 100% её ВВП – 12,8 тыс. долларов в расчёте на одного трудоспособного жителя страны. Для покрытия такого долга каждый поляк должен работать три года за зарплату в 1 тысячу злотых (280-300 долларов), или 8 месяцев бесплатно. Промышленное наследие социалистической Польши полностью скуплено иностранным капиталом или обанкрочено. Отсутствие рабочих мест в передовых отраслях производства приводит к росту безработицы среди молодёжи. А всего из 18 млн. трудоспособных поляков ищут работу за границей 2,5 млн. человек. На их место приходят украинские гастарбайтеры низкой квалификации, работающие, как правило, за половину польской зарплаты. Если рассматривать Польшу как единое домохозяйство, то оно не зарабатывает, а живёт в долг. И это всегда кончается плохо.
Однако польская элита продолжает учить другие народы. Занимается этим и Дональд Туск. Показательным примером стало его выступление 11 июля на Батумской международной конференции, посвящённой десятилетию «Восточного партнёрства» Евросоюза с рядом республик бывшего СССР.
«Мы празднуем завершение советского доминирования, которое началось демонстрациями в Грузии и продолжилось в Польше. Возможно, вы помните, что в 2015 году российский президент призвал признать развал СССР большой катастрофой эпохи… Я хочу громко заявить с этой трибуны, развал СССР стал великим позитивным событием для Грузии, Польши, Центральной и Восточной Европы и, я уверен, даже для России…»
Продолжая свою удивительную мысль, Туск указал народам бывшего Советского Союза, в чём их счастье: «Находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей Центральной и Восточной Европы. А также для русских».
Наверное, чтобы хоть как-то разглядеть такое «счастье», нужно посадить на нос очки, какие носит Туск. И тогда крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века – распад евразийской сверхдержавы – предстанет «счастливым событием». Эта перевёрнутая оптика предлагает любоваться «красотами» гражданских и военных конфликтов на территории бывшего СССР, почитать за счастье войну в Донбассе, относить к категории счастливцев 25 миллионов русских, для которых с появлением в бывших советских республиках этнократических режимов родная страна стала чужбиной…
Носители либеральной идеи, к каким относится Дональд Туск, живут в выдуманном мире. Их перевёрнутая оптика отфильтровывает нарушение прав русских меньшинств в Прибалтике, извращает суть происходящего на Украине, ретуширует физиономии судей МТБЮ, преследующих сербов, заливает чёрной краской правительство Сирии, принявшее бой с международным терроризмом, и делает много других удивительных вещей.
Перевёрнутая оптика не позволяет Туску видеть, что надругательство над памятниками и мемориалами советским воинам-освободителям на его родине унижает национальное достоинство поляков. Или «освобождённому от доминирования» СССР народу Польши и в этом унижении предлагается видеть своё «счастье»?
Однако «элитарии» «элитариями», а народ народом. И в Польше всё чаще ставят перед властями неудобные вопросы. Например, почему приняты поправки к закону о СМИ, серьёзно ограничивающие свободу самовыражения граждан? Или либеральные очки ненадёжно держатся на носу? Или заклинания о том, что либерализм «жив» и «здравствует», больше не убеждают? А если снять очки с перевёрнутой оптикой, то не закричат ли люди на улицах, как в сказке Андерсена: «А король-то голый!»
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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