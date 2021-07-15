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Откровения по Врбетице? Чешский премьер пообещал рассказать всю правду

15 июля 2021, 23:35  •  91 • Политика
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал населению рассказать всю правду 16 июля. Не исключено, что новые откровения главы чешского правительства будут касаться Врбетице.
Бабиш предупредил всех чехов, что в пятницу расскажет им некую правду. О чём именно пойдёт речь, политик уточнять не стал.
Я скажу правду завтра, - пишет премьер в Twitter.
Скриншот:Telegram/@AndrejBabis
Чешские интернет-пользователи тут же начали шутить на тему премьерской правды.
Только в нашем государстве может быть знаменательным событием то, что премьер-министр завтра скажет правду, - отметил Ян Прохазка.
Аналогичного мнения придерживается Мартин Юрица. Он признался, что сильно заинтригован, поскольку прежде премьер-министры ещё не говорили правду.
Это будет впервые в истории. Не могу дождаться, - пишет пользователь.
Владимир Адамовский не исключает, что Бабиш расскажет, как вице-премьер Ян Гамачек пытался замять скандал со Врбетице в обмен на русскую вакцину "Спутник". И как правительство провалило борьбу с пандемией. А Петр Ржезничек предположил, что Бабиш собирается совершить каминг-аут.
Отметим, что Бабиш долгое время раскручивал скандал с "русским следом" в чешском Врбетице. Он настаивал, что взрывы, прогремевшие на военном складе в 2014 году, были якобы устроены русскими агентами. Когда президент Чехии Милош Земан усомнился в этом, Бабиш и его заместитель заявили, что других версий нет, а те, кто считает иначе, работают на руку России.
Примечательно, что никаких доказательств Чехия так и не предоставила, хотя сам скандал послужил поводом для высылки русских дипломатов. Россия в ответ выслала чешских дипломатов, а саму страну внесла в список недружественных государств. Фигурантам этого списка могут ограничить возможность нанимать граждан России для своих диппредставительств в стране - вплоть до полного запрета.

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