Откровения по Врбетице? Чешский премьер пообещал рассказать всю правду

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал населению рассказать всю правду 16 июля. Не исключено, что новые откровения главы чешского правительства будут касаться Врбетице.

Бабиш предупредил всех чехов, что в пятницу расскажет им некую правду. О чём именно пойдёт речь, политик уточнять не стал.

Я скажу правду завтра, - пишет премьер в Twitter.

Скриншот:Telegram/@AndrejBabis

Чешские интернет-пользователи тут же начали шутить на тему премьерской правды.

Только в нашем государстве может быть знаменательным событием то, что премьер-министр завтра скажет правду, - отметил Ян Прохазка.

Аналогичного мнения придерживается Мартин Юрица. Он признался, что сильно заинтригован, поскольку прежде премьер-министры ещё не говорили правду.

Это будет впервые в истории. Не могу дождаться, - пишет пользователь.

Владимир Адамовский не исключает, что Бабиш расскажет, как вице-премьер Ян Гамачек пытался замять скандал со Врбетице в обмен на русскую вакцину "Спутник". И как правительство провалило борьбу с пандемией. А Петр Ржезничек предположил, что Бабиш собирается совершить каминг-аут.

Отметим, что Бабиш долгое время раскручивал скандал с "русским следом" в чешском Врбетице. Он настаивал, что взрывы, прогремевшие на военном складе в 2014 году, были якобы устроены русскими агентами. Когда президент Чехии Милош Земан усомнился в этом, Бабиш и его заместитель заявили, что других версий нет, а те, кто считает иначе, работают на руку России.

Примечательно, что никаких доказательств Чехия так и не предоставила, хотя сам скандал послужил поводом для высылки русских дипломатов. Россия в ответ выслала чешских дипломатов, а саму страну внесла в список недружественных государств. Фигурантам этого списка могут ограничить возможность нанимать граждан России для своих диппредставительств в стране - вплоть до полного запрета.