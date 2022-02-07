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Откровения офицеров: Армию Украины оставили без еды, денег и оружия

07 февраля 2022, 12:20  •  37 • Политика
Несмотря на громкие заявления Киева о самой сильной и самой непобедимой армии Европы, в действительности дела у украинской армии обстоят не очень хорошо. Настолько, что представители ВСУ не могут больше молчать - ни еды, ни денег, ни оружия.
Как рассказал в эфире YouТube-канала "Апостроф" генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник, на сегодняшний день на фоне бравурных речей украинских властей военнослужащие остро нуждаются в бронежилетах, касках, горючем и многих видах боеприпасов. Традиционно для Украины Колесник выразил надежду, что пополнить запасы недостающего украинским боевикам поможет Запад.
Также о шатком положении ВСУ в эфире украинского "Пятого канала" заявил и бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос. Украинские власти постоянно обманывают военнослужащих при выплате пенсий и заработной платы. Он отметил, что при поступлении на службу военным обещают одно, а по факту выплачивают совершенно другие суммы.
"У нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников", - сказал он, отметив, что по итогу военные получают "ровно столько, сколько говорит кабмин".
Ранее глава Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин рассказал о деградации украинской армии. Он начистоту высказался о том, что на самом деле происходит в украинской армии, над чем приходится задумываться украинским офицерам, вместо того чтобы строить планы по улучшению позиций войск.
Судя по словам Жорина, армия Украины... голодает и это - неопровержимый факт деградации ВСУ.
"Армия скатилась до вопросов "чем накормить солдат?", - вот так прямо в эфире заявляет офицер. - Это невозможно. Если мы хотим защищать Украину, офицеры не должны думать о том, как прокормить".

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