Откровения «котловода»

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Семенченко и несостоявшийся переворот в Белоруссии



Белорусская тема вспыхнула новыми красками – неожиданная развязка с оппозиционным каналом «Нехта» и его администратором еще несколько месяцев назад казалась бы чем-то фантастическим. Напомню, на выходных над небом Белоруссии пролетал самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании, и в небо был поднят истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт для посадки в аэропорту Минска. На этом рейсе летел в Вильнюс основатель телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Этот канал в свое время продемонстрировал всю мощь современных СМИ – координация протестных акций, оперативное оповещение групп населения и так далее. Это всё возымело большой эффект на общество, пускай даже все здравомыслящие люди понимали изначально – за «Нехтой» стоят не просто два человека, а западные спецслужбы и огромный бюджет. Помимо этого резонансного задержания произошло еще кое-что – известный «котловод» Семен Семенченко на днях рассказал о своем участии в подготовке государственного переворота в Белоруссии. Так что дружба между Украиной и Белоруссией, похоже, дала окончательную трещину, а Лукашенко скоро получит все доказательства иностранного влияния на чуть было не состоявшийся государственный переворот.



Бывший комбат печально известного батальона «Донбасс» и бывший нардеп Семен Семенченко, находящийся сейчас под следствием в Киеве, дал показания по поводу своего участия в планируемом государственном перевороте в Белоруссии. Семенченко заявил, что вместе со своим незаконным вооруженным формированием (за создание которого его и задержали сотрудники СБУ) обучал белорусских оппозиционеров «самообороне для противодействия российской агрессии». Всё это происходило под четким наблюдением и руководством Главного управления разведки Минобороны Украины. После такого заявления Семенченко всё самое интересное в украино-белорусских отношениях только начинается. По сути, это чистосердечное признание во вмешательстве во внутренние дела иностранного государства.



Со слов Семенченко, для представителей белорусской оппозиции даже был куплен дом в селе Любашевского района на Волыни. Находился он в 20 километрах от государственной границы – то есть эти оппозиционеры вполне себе могли пересекать границу и нелегально, а в этом доме у них находилась база, ночлег.



Всё это очень похоже на правду и, скорее всего, правдой и является. Почему же Семенченко решился озвучить такую опасную для украинского руководства информацию? Возможно, он понял, что его сливают – что в противостоянии между ГУР и СБУ первые не спешат становиться на его защиту. Подобное заявление бывшего командира батальона «Донбасс» для Украины должны возыметь далеко идущие последствия. Белорусское КГБ работает над информацией Семенченко. Вообще, в этой истории не до конца понятно – почему же украинская верхушка начала сливать Семенченко, который все эти годы выполнял самую грязную работу? Сажая такого человека за решетку, украинские политики и чиновники должны были понимать, что теперь этот «ящик Пандоры» откроет свой рот и расскажет на весь мир всё, о чем руководство Незалежной предпочло бы молчать до конца своих дней.

Белорусская тема вспыхнула новыми красками – неожиданная развязка с оппозиционным каналом «Нехта» и его администратором еще несколько месяцев назад казалась бы чем-то фантастическим. Напомню, на выходных над небом Белоруссии пролетал самолет авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании, и в небо был поднят истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить борт для посадки в аэропорту Минска. На этом рейсе летел в Вильнюс основатель телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Этот канал в свое время продемонстрировал всю мощь современных СМИ – координация протестных акций, оперативное оповещение групп населения и так далее. Это всё возымело большой эффект на общество, пускай даже все здравомыслящие люди понимали изначально – за «Нехтой» стоят не просто два человека, а западные спецслужбы и огромный бюджет. Помимо этого резонансного задержания произошло еще кое-что – известный «котловод» Семен Семенченко на днях рассказал о своем участии в подготовке государственного переворота в Белоруссии. Так что дружба между Украиной и Белоруссией, похоже, дала окончательную трещину, а Лукашенко скоро получит все доказательства иностранного влияния на чуть было не состоявшийся государственный переворот.Бывший комбат печально известного батальона «Донбасс» и бывший нардеп Семен Семенченко, находящийся сейчас под следствием в Киеве, дал показания по поводу своего участия в планируемом государственном перевороте в Белоруссии. Семенченко заявил, что вместе со своим незаконным вооруженным формированием (за создание которого его и задержали сотрудники СБУ) обучал белорусских оппозиционеров «самообороне для противодействия российской агрессии». Всё это происходило под четким наблюдением и руководством Главного управления разведки Минобороны Украины. После такого заявления Семенченко всё самое интересное в украино-белорусских отношениях только начинается. По сути, это чистосердечное признание во вмешательстве во внутренние дела иностранного государства.Со слов Семенченко, для представителей белорусской оппозиции даже был куплен дом в селе Любашевского района на Волыни. Находился он в 20 километрах от государственной границы – то есть эти оппозиционеры вполне себе могли пересекать границу и нелегально, а в этом доме у них находилась база, ночлег.Всё это очень похоже на правду и, скорее всего, правдой и является. Почему же Семенченко решился озвучить такую опасную для украинского руководства информацию? Возможно, он понял, что его сливают – что в противостоянии между ГУР и СБУ первые не спешат становиться на его защиту. Подобное заявление бывшего командира батальона «Донбасс» для Украины должны возыметь далеко идущие последствия. Белорусское КГБ работает над информацией Семенченко. Вообще, в этой истории не до конца понятно – почему же украинская верхушка начала сливать Семенченко, который все эти годы выполнял самую грязную работу? Сажая такого человека за решетку, украинские политики и чиновники должны были понимать, что теперь этот «ящик Пандоры» откроет свой рот и расскажет на весь мир всё, о чем руководство Незалежной предпочло бы молчать до конца своих дней. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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