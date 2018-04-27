Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Британия не приняла показания свидетелей "химатаки" в Думе. Вечер с Со...
Травников пообещал точечные замены в правительстве Новосибирской области
«Решение не самое умное»: США составили список своих противников и сторонников в...
Назначение Помпео делает войну более вероятной
Главная / В России

Откровения "грузинских снайперов": Порошенко оплачивал киллеров и боевиков, устроивших «Одесскую Хатынь»

27 апреля 2018, 17:09  •  319 • В России

В канун четвертой годовщины трагических событий в Доме профсоюзов Одессы 2-го мая 2014 года приоткрылась завеса над еще одной тайной «Одесской Хатыни». Израильским журналистам канала ILand дал, как они говорят, один человек из группы «грузинских снайперов». Как оказалось, они «работали» по приказу заправил майдана не только в Киеве.

Цезарь Баджалидзе, так зовут этого человека, рассказал, что провокаторов в Одессу свозили накануне целыми автобусами. А задачу им ставили те, кто сейчас находится в Киеве в высших эшелонах украинской власти.

- Создаются мобильные группы по Украине. В двух словах, группы будут по всей Украине, чтобы помешать им митинговать. Было сказано, что в Одессе проходит Анти-майдан, задача наша — их разогнать, палатки уничтожить, то есть ломать, поджечь, - такую задачу, по словам Баджалидзе, ставил не кто-нибудь, а нынешний спикер Верховной рады, а тогда - недавний комендант Майдана Андрей Парубий. И именно он отдал приказ загнать протестующих в ловушку Дома профсоюзов.

Цезарь Баджалидзе рассказал, что провокаторов в Одессу свозили накануне целыми автобусами.Фото: YouTube

- Парубия приказы были – ломать все, жечь все, что на дороге будет. Начался пожар, но не было пожарных, — вспоминает Цезарь Баджалидзе. - Так продолжалось уже часа два. А там уже огонь, и люди уже начали кричать и из окон вылазить. Огонь уже внутрь здания распространился.

Почему не было пожарных? Оказалось, руководство Майдана и об этом «позаботилось».

- Пожарные машины – это приказы был с рации, когда стояли там: поедут пожарные машины – заблокировать дорогу и не пропускать, - это слова все того же грузина, который утверждает. – Парубий дал такой приказ.

И действительно, в разговорах с диспетчерами Службы спасения звучит их признания о захвате пожарных машин. Так что это были совсем и не спонтанные действия, а хорошо продуманный план.

Все до сих пор выступавшие в различных расследованиях «грузинские снайперы» утверждают, что в Киев их накануне 20-го февраля (расстрел на Майдане) отправляли два человека, бывший военный советник экс-президента Грузии Мамука Мамулашвили, ныне командир «Грузинского легиона» на Донбассе и сам Михаил Саакашвили. Но, по признанию Баджалидзе, от Мамулашвили он услышал еще одну, на первый взгляд, очень неожиданную фамилию.

- Мамулашвили я уже встретил ближе к вечеру, я ему сказал: «Где мои деньги? Я умываю руки». Он мне сказал, что деньги должен дать Саакашвили, а Саакашвили, говорит, должен дать Порох, - вспоминает снайпер, находящийся в бегах. - Впоследствии я узнал, кто такой Порох. Это был разговор за Порошенко.

Логично предположить, что все это время им обещали деньги из одного источника. Им, кстати, так и не заплатили обещанных денег. Нынешнее украинское руководство кинуло своих наемников, и сейчас они скрываются, опасаясь за свою жизнь. Единственное, что еще может их спасти – это суд, где они дадут показания. Этот же суд тогда похоронит киевскую хунту.

Площадь разбитых надежд . Документальный фильм.Откровения "грузинских снайперов": Порошенко оплачивал снайперов Майдана и боевиков, устроивших Одесскую Хатынь

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
319
Источник
Похожие новости
26 апреля 2018, 21:39
Мальчик Хасан Диаб на брифинге в ОЗХО: Нас провели в больницу через туннель, после чего облили холодной водой
26 апреля 2018, 21:39
Россия привезла в Гаагу «пострадавших» от «химической атаки» в Думе
26 апреля 2018, 21:39
Свидетели по делу Януковича рассказали в Москве о госперевороте в Киеве в 2014 году

27 апреля 2018, 13:54
Спортсменка и красавица: Беременную крымскую активистку на Украине хотят посадить как опасную преступницу
26 апреля 2018, 18:24
Украинский народный трибунал расследует блокаду Донбасса
27 апреля 2018, 15:24
«До сих пор страшно»: пациентка обвинила в нанесении увечья пластического хирурга, на столе у которого умерла женщина
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 апреля 2018, 23:09
На чём делают бизнес супруги Тереза и Филип Мэй
22 апреля 2018, 02:09
«Европе промышленность страны не нужна»: почему экономика Украины всё больше погружается в стагнацию
23 апреля 2018, 22:09
Путин подписал законы о блокировке в интернете и Маре Багдасарян
24 апреля 2018, 22:24
«Выделять деньги смысла больше нет»: почему МВФ заканчивает финансовую поддержку Украины
27 апреля 2018, 09:09
Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца
23 апреля 2018, 15:39
Путин рассказал Макрону, почему ему не следовало бомбить Сирию
24 апреля 2018, 09:39
Почему на Западе боятся и ненавидят русских
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.