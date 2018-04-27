Откровения "грузинских снайперов": Порошенко оплачивал киллеров и боевиков, устроивших «Одесскую Хатынь»

В канун четвертой годовщины трагических событий в Доме профсоюзов Одессы 2-го мая 2014 года приоткрылась завеса над еще одной тайной «Одесской Хатыни». Израильским журналистам канала ILand дал, как они говорят, один человек из группы «грузинских снайперов». Как оказалось, они «работали» по приказу заправил майдана не только в Киеве.

Цезарь Баджалидзе, так зовут этого человека, рассказал, что провокаторов в Одессу свозили накануне целыми автобусами. А задачу им ставили те, кто сейчас находится в Киеве в высших эшелонах украинской власти.

- Создаются мобильные группы по Украине. В двух словах, группы будут по всей Украине, чтобы помешать им митинговать. Было сказано, что в Одессе проходит Анти-майдан, задача наша — их разогнать, палатки уничтожить, то есть ломать, поджечь, - такую задачу, по словам Баджалидзе, ставил не кто-нибудь, а нынешний спикер Верховной рады, а тогда - недавний комендант Майдана Андрей Парубий. И именно он отдал приказ загнать протестующих в ловушку Дома профсоюзов.

Цезарь Баджалидзе рассказал, что провокаторов в Одессу свозили накануне целыми автобусами.Фото: YouTube

- Парубия приказы были – ломать все, жечь все, что на дороге будет. Начался пожар, но не было пожарных, — вспоминает Цезарь Баджалидзе. - Так продолжалось уже часа два. А там уже огонь, и люди уже начали кричать и из окон вылазить. Огонь уже внутрь здания распространился.

Почему не было пожарных? Оказалось, руководство Майдана и об этом «позаботилось».

- Пожарные машины – это приказы был с рации, когда стояли там: поедут пожарные машины – заблокировать дорогу и не пропускать, - это слова все того же грузина, который утверждает. – Парубий дал такой приказ.

И действительно, в разговорах с диспетчерами Службы спасения звучит их признания о захвате пожарных машин. Так что это были совсем и не спонтанные действия, а хорошо продуманный план.

Все до сих пор выступавшие в различных расследованиях «грузинские снайперы» утверждают, что в Киев их накануне 20-го февраля (расстрел на Майдане) отправляли два человека, бывший военный советник экс-президента Грузии Мамука Мамулашвили, ныне командир «Грузинского легиона» на Донбассе и сам Михаил Саакашвили. Но, по признанию Баджалидзе, от Мамулашвили он услышал еще одну, на первый взгляд, очень неожиданную фамилию.

- Мамулашвили я уже встретил ближе к вечеру, я ему сказал: «Где мои деньги? Я умываю руки». Он мне сказал, что деньги должен дать Саакашвили, а Саакашвили, говорит, должен дать Порох, - вспоминает снайпер, находящийся в бегах. - Впоследствии я узнал, кто такой Порох. Это был разговор за Порошенко.

Логично предположить, что все это время им обещали деньги из одного источника. Им, кстати, так и не заплатили обещанных денег. Нынешнее украинское руководство кинуло своих наемников, и сейчас они скрываются, опасаясь за свою жизнь. Единственное, что еще может их спасти – это суд, где они дадут показания. Этот же суд тогда похоронит киевскую хунту.