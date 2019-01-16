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Откровения Гайдаровского форума: "Субъективная" бедность в России достигает 25% - видео
16 января 2019, 01:54 • 60 • Политика
На Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России до 13,3%. Однако "субъективная" бедность в стране, по данным директора Института соцанализа РАНХиГС Татьяны Малевой, составляет 25%.
За девять месяцев 2018 года уровень бедности населения России составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, заявила на Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова. При этом "субъективная" бедность значительно выше этой отметки и составляет 25%, сообщила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
"Субъективной" бедностью называют состояние, когда человек получает заработную плату выше прожиточного минимума, однако на жизнь её всё равно не хватает. Таким образом, даже если формальная бедность в России будет снижена, ситуацию с "субъективной" бедностью это никак не исправит, а она не менее важна.
Напомним, что президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу снизить за 6 лет бедность в России в два раза. В этой связи чрезвычайно важно, с какой именно бедностью будут бороться чиновники и какими методами.
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