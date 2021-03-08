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Откровения Гарри и Меган: Всё хуже, чем опасался Букингемский дворец
08 марта 2021, 14:35 • 121 • В мире
Принц Гарри и его супруга Меган откровенно рассказали о ситуации в королевской семье Великобритании. И всё оказалось намного хуже, чем опасались в Букингемском дворце.
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали большое интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором подробно описываются внутренние проблемы королевской семьи. Правда оказалась намного хуже самых страшных опасений Букингемского дворца, пишет The Times.
Напомним, Гарри и Меган перебрались в Северную Америку, сократив до минимума отношения с членами королевской семьи. Теперь же стали известны детали. Как признался принц, его крайне беспокоит, что может повториться трагедия 1997 года, когда в автокатастрофе погибла его мать Диана Спенсер, пытавшаяся скрыться от внимания журналистов.
Елизавета II стоически приняла решение внука разорвать связи с семьёй. По словам Меган Маркл, королева всегда прекрасно к ней относилась. А вот принц Чарльз воспринял новости куда хуже - он отказываться принимать звонки от сына.
"Я разочарован, потому что он прошёл через нечто подобное. Он знает, что такое боль", - поведал Гарри.
Звёздная пара подробно описывает "атмосферу лжи" в Букингемском дворце. Многие обитатели готовы пойти на всё, чтобы скрыть информацию о своих родных, но при этом никто не пресекал утечки, связанные с Гарри и Меган.
Ещё один член королевской семьи позволил себе сделать расистское замечание о том, какой оттенок кожи будет у Арчи - сына Гарри и Меган. Более того, ребёнку отказывались давать титул принца. У пары вскоре также родится девочка.
Любопытно и то, что в реальности принц тайно женился на Меган Маркл за три дня до официальной церемонии.
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