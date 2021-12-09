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Откровения диспетчера-нелегала: NYT сообщила о спецоперации белорусского КГБ

09 декабря 2021, 00:40  •  123 • В мире
Источники американского издания утверждают, будто посадка самолёта с Романом Протасевичем была спецоперацией.
В США решили возродить забывшийся скандал о нештатном приземлении борта Ryanair в Минске. Самолёт с бывшим главредом телеграм-канала NEXTA Протасевичем и его подругой Софьей Сапегой приземлился в столице Белоруссии в мае 2021 года.
Посадка произошла из-за оказавшегося ложным сообщения о заложенной на борту бомбе, которое получили белорусские власти.
Однако на Западе не согласны с такой версией событий, утверждая, что нештатное приземление совершили в рамках спецоперации белорусских силовиков.
В публикации The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что посадку самолёта подстроили белорусские агенты КГБ. Такая информация якобы поступила от диспетчера минского аэропорта, который летом покинул страну.
Сообщается, что диспетчер нелегально пересёк государственную границу вместе с мигрантами с Ближнего Востока. В беседе с польскими спецслужбами экс-сотрудник аэропорта рассказал, как всё произошло в день нештатной посадки борта. Инсайдер уверяет, будто в тот день в диспетчерской находился офицер КГБ, и "в решающий момент" он взял службу под контроль.
Напомним, что после приземления самолёта Протасевич и Сапега были задержаны, позднее их перевели под домашний арест.
Из-за посадки самолёта Ryanair Евросоюз, США и Великобритания ввели санкции против Минска.

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