Откровения Чубайса не сбили с толку: "Нет, Анатолий Борисович, мы помним" - экономист

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс обратился к теме 90-х, которые вовсе не считает трагедией и деградацией. Но его откровения не сбили с толку. "Нет, Анатолий Борисович, мы помним", - заявил экономист Пётр Заборцев.

В соцсетях Чубайс напомнил, что Борису Ельцину сегодня мог бы исполниться 91 год. Политик попытался реабилитировать первого президента России, заявив, что тот внёс значительный вклад в построение государственности нашей страны.

Чубайс напомнил об обстановке, которая царила в 1990-е годы. Он написал об обанкротившемся бюджете, падающей экономике, "деревянном" рубле и неработающей Конституции. Перед властями страны стояли сложные задачи: обеспечить реальное разделение властей, обеспечить свободу слова и печати, а также воссоздать государственность, которая фактически была разрушена. По мнению Чубайса, Ельцин справился.

Экономист Пётр Заборцев с этим категорически не согласился. В беседе с "Первым русским" он предположил: высказывания Чубайса рассчитаны на молодёжь. Однако любой, кто жил в 90-х, прекрасно знает, что представляет собой и сам Чубайс, и Ельцин.

Мы помним предательство страны в Беловежской Пуще, государственный переворот и распад нашей Родины. Мы помним "шоковую терапию" и "либерализацию", спровоцировавшую коллапс цепочек поставок и гиперинфляцию повсюду, обнищание населения,

- произнёс эксперт.

Он рассказал, что в 90-х его отец (учёный и инженер из атомной отрасли) был вынужден работать дворником, чтобы было чем накормить двоих детей. Те годы были голодными.

"Мы помним бандитизм, рэкет и мошенничества тех лет. Одна только пирамида чего стоит. Мы помним про грабительскую и абсолютно бездарную приватизацию, когда навеки проклятый за это Чубайс выпустил в экономику мириады квазиденег - ваучеров, - что только усилило гиперинфляцию тех лет и разграбление остатков страны", - продолжил перечислять Заборцев.

А ещё нельзя забыть залоговые аукционы. Команда Ельцина, куда входил и Чубайс, спасала свои шкуры. Она продала бандитскому олигархату крупнейшие предприятия страны взамен на фальшивую победу в выборах 1996 года.

Мы помним банкротство страны в 1998 году в результате абсолютно бездарной политики валютного коридора, добивавшего страну и его экономику. И мы знаем, что так называемая рыночная экономика, которую запустили эти люди, - это сегодня массовая бедность, сырьевая экономика и демографический коллапс. Нет, Анатолий Борисович, вы и вам подобные можете написать тысячи постов оправдания и обеления. Но мы помним, что было. И этого не забудем!

- пообещал собеседник Царьграда.