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Откровения Чубайса не сбили с толку: "Нет, Анатолий Борисович, мы помним" - экономист
01 февраля 2022, 21:35 • 164 • Политика
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс обратился к теме 90-х, которые вовсе не считает трагедией и деградацией. Но его откровения не сбили с толку. "Нет, Анатолий Борисович, мы помним", - заявил экономист Пётр Заборцев.
В соцсетях Чубайс напомнил, что Борису Ельцину сегодня мог бы исполниться 91 год. Политик попытался реабилитировать первого президента России, заявив, что тот внёс значительный вклад в построение государственности нашей страны.
Чубайс напомнил об обстановке, которая царила в 1990-е годы. Он написал об обанкротившемся бюджете, падающей экономике, "деревянном" рубле и неработающей Конституции. Перед властями страны стояли сложные задачи: обеспечить реальное разделение властей, обеспечить свободу слова и печати, а также воссоздать государственность, которая фактически была разрушена. По мнению Чубайса, Ельцин справился.
Экономист Пётр Заборцев с этим категорически не согласился. В беседе с "Первым русским" он предположил: высказывания Чубайса рассчитаны на молодёжь. Однако любой, кто жил в 90-х, прекрасно знает, что представляет собой и сам Чубайс, и Ельцин.
- произнёс эксперт.
Он рассказал, что в 90-х его отец (учёный и инженер из атомной отрасли) был вынужден работать дворником, чтобы было чем накормить двоих детей. Те годы были голодными.
"Мы помним бандитизм, рэкет и мошенничества тех лет. Одна только пирамида чего стоит. Мы помним про грабительскую и абсолютно бездарную приватизацию, когда навеки проклятый за это Чубайс выпустил в экономику мириады квазиденег - ваучеров, - что только усилило гиперинфляцию тех лет и разграбление остатков страны", - продолжил перечислять Заборцев.
А ещё нельзя забыть залоговые аукционы. Команда Ельцина, куда входил и Чубайс, спасала свои шкуры. Она продала бандитскому олигархату крупнейшие предприятия страны взамен на фальшивую победу в выборах 1996 года.
- пообещал собеседник Царьграда.
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