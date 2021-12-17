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Откровения бежавшего пограничника вызвали волну "чисток" в Польше

17 декабря 2021, 23:25  •  62 • В мире
В Польше заявили, что считают бежавшего из республики солдата заложником белорусских спецслужб.
В Польше уволили командиров сбежавшего в Белоруссию солдата. Как говорится в сообщении министерства обороны Польши, соответствующее распоряжение отдал глава ведомства Мариуш Блащак.
Отмечается, что своих постов лишились командир батареи, командир взвода и командир 2-го дивизиона, где служил солдат.
В то же время польские спецслужбы заявили, что считают бежавшего из республики солдата заложником белорусских спецслужб, свидетельствам которого нельзя верить.
По мнению Варшавы, правовое положение солдата "делает его заложником белорусских служб - он бежал к агрессору в то время, когда агрессор нападает на его родину".
Ранее военнослужащий Польши попросил убежища в Белоруссии. Молодой человек объяснил своё решение несогласием с политикой Польши в отношении мигрантов, которые скопились на белорусско-польской границе.
В своём интервью для канала "Беларусь 1" он рассказал, что стал свидетелем убийств волонтёров на границе.

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