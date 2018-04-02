«Откроем всё, что можно открыть»: в деле о пожаре в Кемерове появились новые свидетели

В деле о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» появились новые свидетели. Об этом заявил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. По его словам, вся информация о трагедии будет предана огласке. Исключение могут составить лишь те факты, которые представляют тайну следствия. Тем временем три фигуранта дела обжаловали свой арест — это управляющая торговым центром Надежда Судденок, руководитель компании по разработке системы противопожарной безопасности Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин. О том, как идёт следствие по делу о пожаре в Кемерове, — в материале RT.

Новые свидетели

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что следствие располагает новыми свидетелями по делу о трагедии. Кроме того, он пообещал, что вся информация о произошедшем по мере возможности будет предоставляться общественности, за исключением лишь тех фактов, которые составляют тайну следствия.

«Всё, что можно открыть, и даже больше, мы открываем (общественности. — RT). Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели. По возможности всё, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось — закрыли дверь или не закрыли и так далее, — будет (Следком. — RT) до вас доводить в открытую. Но есть понятие тайны следствия», — сказал Меняйло.

Представитель президента по СФО также отметил, что в ближайшие дни в Кемеровскую область снова приедет председатель СК Александр Бастрыкин. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас в городе работает «очень опытная группа следователей-криминалистов».

Обжалование ареста

Тем временем стало известно, что Надежда Судденок, управлявшая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, оспорила судебное решение о своём аресте. О её обращении сообщили в Заводском районном суде.

«В суд поступили материалы (по обжалованию ареста. — RT) от Судденок», — цитирует ТАСС заявление.

Отмечается, что жалоба направлена в Кемеровский областной суд, который её и рассмотрит. Ранее Судденок по ходатайству следствия была помещена под стражу на два месяца. Мера пресечения, по словам судьи Дмитрия Шандрова, будет действовать до 25 мая.

Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. Сама Судденок уверяла, что была не в курсе проблем с пожарной безопасностью в ТЦ «Зимняя вишня».

Также арест обжаловали Игорь Полозиненко — руководитель компании «Системный интегратор», которая разработала систему противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре, — и сотрудник компании Александр Никитин.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Росгвардия и охрана «Зимней вишни»

Росгвардия намерена добиться привлечения к уголовной ответственности своих сотрудников, отвечавших за безопасность торгового центра. С соответствующим прошением её представители собираются обратиться в Следственный комитет.

Как сообщает «Коммерсантъ», центральный аппарат ведомства провёл служебную проверку и выяснил, что сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля допустили к работе в «Зимней вишне» неподготовленных охранников. Помимо этого было установлено, что частная охранная организация «Центр защиты», оказывавшая услуги ТЦ, не имела на это права в соответствии с имеющейся у них лицензией.

«Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете. Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность... Это должно быть примером для других наших сотрудников», — рассказал газете советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Девятый день после трагедии

Отметим, что сегодня девятый день после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Жители города несут к импровизированному мемориалу цветы и мягкие игрушки, чтобы почтить память погибших.

Между тем в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что готовят к выписке нескольких пострадавших при пожаре. При этом в стационаре ещё остаются пять человек.

«По информации на это утро, в стационарах находятся пять человек, в том числе один ребёнок — мальчик, госпитализированный в областную детскую клиническую больницу. Сегодня планируется выписка взрослых пациентов из областной больницы скорой медицинской помощи. Количество выписанных из стационара уточним по факту», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Помимо этого возобновились занятия в школе, где ранее располагался оперативный штаб по ликвидации пожара в ТЦ.

На страницу галереи

«У нас учебный процесс с сегодняшнего дня возобновился», — рассказали агентству в секретариате школы.

Штаб был перенесён на новое место в связи с тем, что у учащихся закончились весенние каникулы. Там снова осуществляют приём пострадавших психологи и психиатры, в том числе из института имени Сербского, а также специалисты соцзащиты, паспортных столов и других структур.

Тем временем Госдума намерена обязать владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Кроме того, планируется усиление уголовной ответственности за предоставление услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

«Я надеюсь, что работа нашей комиссии при комитете безопасности и противодействию коррупции закончится уже в весеннюю сессию, уже будут соответствующие законодательные инициативы (по переносу кинотеатров и детских площадок на первые этажи. — RT). Я думаю, к концу года вся работа с точки зрения нормативно-правового регулирования будет завершена, и в этом году (ТЦ. — RT) уже приступят к соответствующей реорганизации», — рассказал в эфире телеканала «Россия 1» зампред комитета Анатолий Выборный.