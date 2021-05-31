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Отключить Россию от SWIFT: Дипломат объяснил, кому под силу такие санкции
31 мая 2021, 09:00 • 153 • Политика
Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский предположил, что система SWIFT может быть вовлечена в "санкционную спираль" против России. Однако только у США это сделать не получится, не нарушив международного права.
Как напомнил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, России уже угрожали отключением от межбанковской системы обмена данными и совершения платежей SWIFT. В частности, подобное предлагали сделать США.
Однако ввести такие санкции против нашей страны, не нарушив международного права, у Вашингтона не получится. Дипломат пояснил, что их может вводить лишь Совет Безопасности ООН.
То, что против России применяют "западные партнёры", дипломат считает лишь "барьерами в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене". Пока это не полноценные рестрикции.
Хотя Биричевский в то же время не исключил, что "система SWIFT может быть вовлечена в "санкционную спираль". Подобные опасения, по словам дипломата, имеются, и Россия давно предпринимает шаги к тому, чтобы обезопасить себя и своих граждан на случай отключения данной платёжной системы.
"Пока, как мы понимаем, об этом речи не идёт, но готовиться - с учётом непредсказуемости ситуации - к этому обязательно надо, - уточнил в интервью, данном "РИА Новости", дипломат. - Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость".
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