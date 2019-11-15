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Отключили газ: Украинец развёл костёр в квартире, чтобы согреться и приготовить еду

15 ноября 2019, 23:54  •  84 • В мире
Житель украинского города Белая Церковь развёл костёр в своей квартире, чтобы согреться и приготовить еду. Причиной стало отключение газа в его квартире, сообщила пресс-служба национальной полиции Киевской области.
Как выяснили правоохранители, мужчина пытался приготовить пищу, в то время как в его квартире были отключены за неуплату газ и электроэнергия. Поэтому он решил развести костёр, передаёт телеканал NewsOne.
По предварительным сведениям, мужчина был при этом в состоянии алкогольного опьянения. За несколько часов до этого местные жители пожаловались на него в полицию, так как он нарушал общественный порядок на улицах.
Разобравшись в ситуации, полицейские составили на мужчину административные протоколы за курение в запрещённых местах. Кроме того, его могут оштрафовать за нахождение в общественном месте в пьяном виде.

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