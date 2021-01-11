Отключения в Пакистане нагнали панику: "Сценарий Hack Attack - планируется диверсия"

На всей территории Пакистана в ночь с 9 на 10 января отключилось электричество. По предварительной версии, причиной стал сбой в работе энергетических сетей. Пакистанский информационный сайт Dawn приводит слова министра энергетики страны Омара Айюба Хана, заявившего, что ситуация находится под контролем.

Политик призвал людей успокоиться и заверил: власти Пакистана делают всё возможное для исправления ситуации. В частности, подача электроэнергии будет частично возобновлена с помощью ресурсов электростанции в Тарбеле.

О случившемся рассказал в числе прочих Telegram-канал "Китай - Николай Вавилов". Его подписчики в комментариях стали строить предположения о том, что же случилось на самом деле. Отключения в Пакистане нагнали панику.

Один из комментаторов предположил, что кто-то отрабатывает кибератаки. Пользовательница Tatyana с ним согласилась.

"5 января было кратковременное и одновременное обесточивание Центрально-Азиатского региона. Казахстан, Узбекистан и Киргизия разом на полчаса были отключены", - напомнила она.

Пользователь MishaSistema считает, что происходит отработка сценария Hack Attack.

"Точка приложения выбрана не случайно - видимо, планируется диверсия в районе Средней Азии, что ударит как по Китаю, так и по РФ", - написал он.

В комментарии говорится, что возможная диверсия приведёт не только к потоку беженцев, но и к финансовым тратам, локальным конфликтам, нарушению логистических цепочек и доставки продовольствия. Произошедшее является знаком перехода от сценария Lock step и говорит о нестабильности.

"Видимо появилось понимание, что сценарий Lock step полностью закольцевать не получится. Однако это не означает, что он не будет реализован", - считает пользователь.