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Отключения в Пакистане нагнали панику: "Сценарий Hack Attack - планируется диверсия"

11 января 2021, 10:20  •  23 • Политика
Страна с населением свыше 212 миллионов человек оказалась полностью обесточена. Отключения в Пакистане нагнали панику. "Сценарий Hack Attack - планируется диверсия", - предположил народ.
На всей территории Пакистана в ночь с 9 на 10 января отключилось электричество. По предварительной версии, причиной стал сбой в работе энергетических сетей. Пакистанский информационный сайт Dawn приводит слова министра энергетики страны Омара Айюба Хана, заявившего, что ситуация находится под контролем.
Политик призвал людей успокоиться и заверил: власти Пакистана делают всё возможное для исправления ситуации. В частности, подача электроэнергии будет частично возобновлена с помощью ресурсов электростанции в Тарбеле.
О случившемся рассказал в числе прочих Telegram-канал "Китай - Николай Вавилов". Его подписчики в комментариях стали строить предположения о том, что же случилось на самом деле. Отключения в Пакистане нагнали панику.
Один из комментаторов предположил, что кто-то отрабатывает кибератаки. Пользовательница Tatyana с ним согласилась.
"5 января было кратковременное и одновременное обесточивание Центрально-Азиатского региона. Казахстан, Узбекистан и Киргизия разом на полчаса были отключены", - напомнила она.
Пользователь MishaSistema считает, что происходит отработка сценария Hack Attack.
"Точка приложения выбрана не случайно - видимо, планируется диверсия в районе Средней Азии, что ударит как по Китаю, так и по РФ", - написал он.
В комментарии говорится, что возможная диверсия приведёт не только к потоку беженцев, но и к финансовым тратам, локальным конфликтам, нарушению логистических цепочек и доставки продовольствия. Произошедшее является знаком перехода от сценария Lock step и говорит о нестабильности.
"Видимо появилось понимание, что сценарий Lock step полностью закольцевать не получится. Однако это не означает, что он не будет реализован", - считает пользователь.

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