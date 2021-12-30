Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмири...
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб...
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
Главная / Политика

Отключение России от SWIFT: Силуанов предупредил о наказании для всего мира

30 декабря 2021, 13:35  •  302 • Политика
Отключение России от SWIFT обернётся проблемами для других стран, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Если Россия будет отключена от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, то это навредит компаниям Европы, которые сотрудничают с Россией в торговой области.
Будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять,
- добавил Силуанов.
Ранее в МИД оценили перспективы отключения России от системы SWIFT. По мнению дипломата Дмитрия Биричевского, никаких реальных перспектив нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



302
Источник
Похожие новости
30 декабря 2021, 00:10
В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"
30 декабря 2021, 07:45
Путин поставил Белый дом в тупик одним звонком
30 декабря 2021, 00:10
"А вот это уже слишком": Гарик Мартиросян спел новогоднюю песню про QR-код
30 декабря 2021, 07:45
"Не могу больше слушать нытьё!": Жители Германии ополчились против Украины из-за газа
30 декабря 2021, 01:55
"Сразу насчитал": Депутат Рады показал, как Зеленский одним указом 9 раз нарушил конституцию Украины
30 декабря 2021, 01:55
Даёшь "оптацию"! В Донбассе нашли интересный способ получения гражданства России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2021, 08:30
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмирить ВСУ в Донбассе
23 декабря 2021, 14:10
Путин прямым текстом послал НАТО: "Идите вы"
27 декабря 2021, 07:25
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот вам!"
24 декабря 2021, 20:30
Довоевались. В Одессе появились партизаны, которые начали жечь технику ВСУ
24 декабря 2021, 15:15
Россия потребовала трибунала над США
28 декабря 2021, 12:00
Киеву на заметку: Войска России могут войти в Донбасс, и это законно
28 декабря 2021, 04:25
"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.