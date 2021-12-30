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Отключение России от SWIFT: Силуанов предупредил о наказании для всего мира
30 декабря 2021, 13:35 • 302 • Политика
Отключение России от SWIFT обернётся проблемами для других стран, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Если Россия будет отключена от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, то это навредит компаниям Европы, которые сотрудничают с Россией в торговой области.
- добавил Силуанов.
Ранее в МИД оценили перспективы отключения России от системы SWIFT. По мнению дипломата Дмитрия Биричевского, никаких реальных перспектив нет.
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