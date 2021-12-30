Отключение России от SWIFT: Силуанов предупредил о наказании для всего мира

Отключение России от SWIFT обернётся проблемами для других стран, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Если Россия будет отключена от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей, то это навредит компаниям Европы, которые сотрудничают с Россией в торговой области.

Будем потом все вместе находить инструменты, как информацию об этих транзакциях друг другу поставлять,

- добавил Силуанов.

Ранее в МИД оценили перспективы отключения России от системы SWIFT. По мнению дипломата Дмитрия Биричевского, никаких реальных перспектив нет.