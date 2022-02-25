Отключение от SWIFT не будет: Европа испугалась остаться без энергоносителей - Bloomberg

Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против РФ из-за опасений Европы в сфере энергобезопасности, пишет Bloomberg.

России не грозит отключение от системы межбанковских сообщений SWIFT. Данная мера не вошла в список санкций из-за опасений Европы в сфере энергобезопасности, пишет агентство Bloomberg.

Речь идёт о санкциях против России за проведение военной операции на Украине. Отключение страны от SWIFT было одной из главных угроз, о которой говорили противники России на международной арене. Введение данной меры означало бы невозможность проведения международных банковских операций.

Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против РФ из-за опасений Европы в сфере энергобезопасности,

- сообщает Bloomberg.

Напомним, что отключить Россию от SWIFT запад грозит уже не один год. В ответ России создала альтернативную систему на этот случай. Таким образом, если угроза будет выполнена, пострадает только сам Запад, а точнее Европа, которой будет очень тяжело покупать у России энергоносители в отсутствии межбанковской связи.