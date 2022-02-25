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Отключение от SWIFT не будет: Европа испугалась остаться без энергоносителей - Bloomberg

25 февраля 2022, 17:15  •  255 • Политика
Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против РФ из-за опасений Европы в сфере энергобезопасности, пишет Bloomberg.
России не грозит отключение от системы межбанковских сообщений SWIFT. Данная мера не вошла в список санкций из-за опасений Европы в сфере энергобезопасности, пишет агентство Bloomberg.
Речь идёт о санкциях против России за проведение военной операции на Украине. Отключение страны от SWIFT было одной из главных угроз, о которой говорили противники России на международной арене. Введение данной меры означало бы невозможность проведения международных банковских операций.
Отключение от SWIFT не вошло в список санкций против РФ из-за опасений Европы в сфере энергобезопасности,
- сообщает Bloomberg.
Напомним, что отключить Россию от SWIFT запад грозит уже не один год. В ответ России создала альтернативную систему на этот случай. Таким образом, если угроза будет выполнена, пострадает только сам Запад, а точнее Европа, которой будет очень тяжело покупать у России энергоносители в отсутствии межбанковской связи.

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