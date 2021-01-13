Отключение, которое "шокировало миллиарды" людей: Стариков раскрыл причину "публичной порки" Трампа

Чтобы понять, законно или незаконно отключение Дональда Трампа от социальных сетей, нужно обратиться к букве закона, предложил Николай Стариков. По его словам, с одной стороны, социальные платформы - частные предприятия, исходя из чего они могут вводить собственные правила и отключать или подключать кого угодно.

Однако с другой стороны, подобные блокировки ранее трактовались как цензура, в том числе в либеральном сообществе, и критически осуждались.

"Во всём мире фактически все эти социальные сети воспринимаются как воздух, как нечто такое общественное. И с этой точки зрения отключение действующего президента Америки, влиятельнейшего политика - это акт, который шокирует миллионы и даже миллиарды людей. Вывод из этого очень простой - перед нами происходит показательная порка, публичная порка Дональда Трампа", - заявил в эфире Царьграда Николай Стариков.

По его словам, порку устроили за то, что Трамп нарушил самое главное и неписаное правило американской политики - ни в коем случае не ставить под сомнение легитимность и честность американской политической системы, не призывать людей к протестам против этой политической системы.

"Дональд Трамп сначала не согласился с результатами выборов и аккуратно говорил, что итоги фальсифицированы, у него украли голоса. Это была игра на грани. Он начал подавать иски - это было ещё в рамках системы, но дальше он двинулся по невозможному для американского политика пути, и от него отошла его партия", - считает Стариков.

Он напомнил, что в Капитолии, куда Трамп призывал двинуться своих сторонников, в это время проходило заседание парламента, в котором у республиканцев большинство - 52 голоса. И только 11 из этих 52 согласились задавать вопросы по поводу процедуры утверждения итогов выборов, отметил эксперт.

"После провокации в Капитолии от Трампа отошли даже самые верные политические сторонники", - резюмировал Стариков.