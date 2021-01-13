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Отключение, которое "шокировало миллиарды" людей: Стариков раскрыл причину "публичной порки" Трампа

13 января 2021, 15:30  •  163 • Политика
Общественный деятель Николай Стариков в эфире авторской программы Анны Шафран на Царьграде заявил, что отключение действующего президента США от социальных сетей "шокировало миллиарды" людей. Эксперт раскрыл причину "публичной порки" Дональда Трампа, отметив, что президент выбрал "невозможный путь" для американского политика.
Чтобы понять, законно или незаконно отключение Дональда Трампа от социальных сетей, нужно обратиться к букве закона, предложил Николай Стариков. По его словам, с одной стороны, социальные платформы - частные предприятия, исходя из чего они могут вводить собственные правила и отключать или подключать кого угодно.
Однако с другой стороны, подобные блокировки ранее трактовались как цензура, в том числе в либеральном сообществе, и критически осуждались.
"Во всём мире фактически все эти социальные сети воспринимаются как воздух, как нечто такое общественное. И с этой точки зрения отключение действующего президента Америки, влиятельнейшего политика - это акт, который шокирует миллионы и даже миллиарды людей. Вывод из этого очень простой - перед нами происходит показательная порка, публичная порка Дональда Трампа", - заявил в эфире Царьграда Николай Стариков.
По его словам, порку устроили за то, что Трамп нарушил самое главное и неписаное правило американской политики - ни в коем случае не ставить под сомнение легитимность и честность американской политической системы, не призывать людей к протестам против этой политической системы.
"Дональд Трамп сначала не согласился с результатами выборов и аккуратно говорил, что итоги фальсифицированы, у него украли голоса. Это была игра на грани. Он начал подавать иски - это было ещё в рамках системы, но дальше он двинулся по невозможному для американского политика пути, и от него отошла его партия", - считает Стариков.
Он напомнил, что в Капитолии, куда Трамп призывал двинуться своих сторонников, в это время проходило заседание парламента, в котором у республиканцев большинство - 52 голоса. И только 11 из этих 52 согласились задавать вопросы по поводу процедуры утверждения итогов выборов, отметил эксперт.
"После провокации в Капитолии от Трампа отошли даже самые верные политические сторонники", - резюмировал Стариков.

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