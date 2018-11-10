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Отключение Ирану SWIFT может привести к «эффекту домино» - немецкие машиностроители
10 ноября 2018, 03:54 • 69 • Политика
VDMA предупредил о возможных проблемах с Россией и Китаем после выключения Ирана из системы передачи информации и совершения платежей.
Союз немецких машиностроителей (VDMA) осудил решение Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) отключить банки Ирана от структуры. Кроме того, союз предостерег от подобных мер против России.
Такое сообщение публикует Bloomberg. Напомним, в понедельник SWIFT рассказала о своем решении приостановить некоторым иранским банкам доступ к системе обмена данными.
SWIFT является основой международных платежей, напоминают в VDMA. Любое вмешательство, даже самое незначительное, в нейтральность работы системы является неприемлемым, указывают эксперты.
«Сегодня Иран, завтра Россия, потом Китай?» - задается вопросом глава объединения Тило Бродтманн. Как полагают в VDMA, исключение из системы Ирана может спровоцировать эффект домино, после которого транзакции с Россией и другими странами, вовлеченными в политические конфликты, окажутся ненадежными.
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