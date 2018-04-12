«Отход от идей Трампа»: Помпео заявил об окончании «мягкой политики» в отношении России

Соединённые Штаты больше не будут проводить «мягкую политику» в отношении Москвы. Такое заявление планирует сделать кандидат на пост главы Госдепа Майк Помпео во время выступления в сенате 12 апреля. Экс-директор ЦРУ пообещал расширить список действий, которые Вашингтон будет предпринимать для «сдерживания России». Однако в Кремле подчёркивают, что Москва выступает против конфронтации и не придерживается принципов «Twitter-дипломатии». По мнению экспертов, Дональд Трамп, окружая себя ястребами, и сам займёт более жёсткую антироссийскую позицию. Как может измениться повестка Вашингтона с приходом Помпео — в материале RT.

Выдвинутый на пост госсекретаря Майк Помпео в ходе выступления в сенате США объявит об окончании «мягкой политики» в отношении России. Об этом говорится в выдержках из его речи, которые публикуют американские СМИ.

Слушания по утверждению бывшего директора ЦРУ на должность главы Госдепартамента пройдут 12 апреля.

«Россия продолжает действовать агрессивно благодаря многолетней мягкой политике в отношении этой агрессии. Теперь с этим покончено», — говорится в речи Помпео.

Экс-глава ЦРУ напоминает, что Вашингтон укрепляет армию и проводит модернизацию сил ядерного сдерживания. Кроме того, Соединённые Штаты «выслали больше российских дипломатов и сотрудников разведки, чем во времена холодной войны», отмечает он.

К достижениям Вашингтона Помпео также относит «вооружение смелых молодых людей, сопротивляющихся российскому экспансионизму на Украине и в Грузии». Кандидат на пост главы Госдепа обещает «расширить этот список».

«Но действия нынешней администрации дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Дональда Трампа по праву называет Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и во время предыдущих конфронтаций с Москвой, должны продолжаться», — подчёркивает политик.

Помпео делает ставку на то, что отношение к России было якобы слишком либеральным и недостаточно жёстким, пояснил в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Михеев.

«Его политика на посту государственного секретаря будет направлена на то, чтобы ужесточать санкции и наказывать Россию за противостояние мировому порядку, который создали американцы», — считает эксперт.

Кандидат на пост главы Госдепа Майк Помпео, вице-президент США Майк Пенс и президент США Дональд Трамп

AFP

«Не специалисты, но идеологи»

Напомним, что предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон был уволен 13 марта.

«Директор ЦРУ Майк Помпео станет нашим новым государственным секретарём. Он прекрасно справится с работой. Благодарю Рекса Тиллерсона за службу!» — сообщил Трамп.

Позднее американский лидер выразил уверенность в том, что Помпео «подходит для этой работы в данный критический момент». По его словам, новому главе Госдепа поможет опыт, полученный в ходе службы армии и работы в конгрессе и ЦРУ.

«Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, укрепления наших альянсов, противостояния нашим противникам и стремления к денуклеаризации Корейского полуострова», — считает президент.

Разговоры об отставке Тиллерсона велись давно и были связаны с разногласиями госсекретаря и президента по ряду вопросов. Трамп при этом говорил, что уволил главу Госдепа из-за разногласий по иранской ядерной программе.

Показательно, что назначение Помпео поддерживают известные американские ястребы — республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм.

«Я много лет знаю Майка Помпео и считаю, что в случае назначения он продолжит с честью служить нашему народу. Когда мировой порядок быстро уступает место хаосу, для нашей страны как никогда важно действовать с позиции силы на международной арене», — заявил Маккейн.

Грэм, в свою очередь, заявил, что «и подумать не мог о лучшем выборе».

«В качестве директора ЦРУ он установил контакты во всём мире и пришёл к агрессивной политике по защите нашей страны», — написал он в Twitter.

I cannot think of a better choice for our new Secretary of State than Mike Pompeo. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 13, 2018

«Приходят люди, которые являются не специалистами, но идеологами. Два главных лица — это, конечно, Помпео и Болтон. Вся их политика построена на пропаганде определённой идеологической платформы», — заметил Михеев.

Джон Болтон, также известный своей антироссийской риторикой, был назначен на пост советника президента США по нацбезопасности в марте. Ранее он обвинял Москву во вмешательстве в американские выборы и выступал за сдерживание России на Ближнем Востоке. При этом действия администрации Трампа он считал недостаточно жёсткими, а к намерению Трампа сотрудничать с Россией для борьбы с террористами относился скептически.

«Идея о том, что русские могут помочь нам в борьбе с терроризмом, на мой взгляд, совершенно бредовая», — отмечал он.

«Они являются идеологами более жёсткой конфронтационной политики по отношению к России. Идеологическое нагнетание конфронтации с России — отход от той политики, которую заявлял Трамп в течение долгого времени», — пояснил Михеев.

По его мнению, стоит ожидать, что и сам Трамп будет выступать с более жёсткими и конфронтационными заявлениями в отношении России.

«Хорошие отношения с Россией»

Россия не придерживается конфронтаций и выступает за обдуманные действия, особенно если речь касается хрупкой ситуации, в том числе в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал твиты Трампа о ситуации в арабской республике.

Москва, добавил представитель Кремля, «не занимается Twitter-дипломатией».

«Мы сторонники серьёзных подходов. По-прежнему считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того хрупкой ситуации», — подчеркнул Песков.

Напомним, что 11 апреля Трамп призвал Россию «приготовиться» к ракетным ударам в Сирии.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что ракеты полетят — новые, «умные», классные! Нечего иметь дело с Животным-Душегубом, которое травит свой народ газом и получает от этого удовольствие!» — заявил Трамп.

Красная линия: готова ли Франция нанести удар по Сирии вместе с США Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Однако в своём следующем твите глава Белого дома был настроен более миролюбиво.

«Отношения с Россией у нас хуже, чем когда-либо. Хуже даже, чем во времена холодной войны. Причин этому нет. России нужно, чтобы мы помогли ей с экономикой, а это совсем несложно. Нам нужно также, чтобы все страны работали сообща. Остановим гонку вооружений?» — предложил Трамп.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Позднее в Белом доме подтвердили, что стремятся к улучшению отношений с Россией.