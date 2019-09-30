«Отказываться от общения неправильно»: глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией

В текущих политических реалиях Украина не может игнорировать Россию, а потому Киеву необходимо поддерживать диалог с Москвой. Такое мнение выразила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько. Вместе с тем она заявила, что Киев считает «несправедливым» полноправное возвращение Москвы в ассамблею. По мнению экспертов, на Украине появляется понимание того, что европейские страны нацелены на восстановление прагматичных отношений с Россией.

В текущих политических реалиях Украине стоит поддерживать контакты с Россией, а не игнорировать Москву. Такое мнение выразила новая глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько. В интервью порталу LB.ua она подчеркнула, что это необходимо для понимания ситуации.

«Я политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами — это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — сказала она.

28-летний парламентарий от президентской партии «Слуга народа» заверила журналистов, что знает, как общаться с представителями российской делегации в ПАСЕ. По её словам, у неё был опыт общения с представителями РФ во время учёбы в Оксфорде и московском МГУ им. Ломоносова.

«Если вы спросите, как мне работать наравне с русскими, меня вообще это не пугает... Я за свою жизнь сняла три документальных фильма о КГБ, общалась с огромным количеством российских дипломатов, политиков. А ещё я училась в Москве — есть такая страница в моей биографии... Я знаю, как с этими людьми общаться», — заявила Ясько.

Вместе с тем глава делегации поддержала решение Киева отказаться от участия в работе осенней сессии ПАСЕ, объяснив его несогласием с «несправедливым процессом по возвращению» Москвы в ассамблею. Однако депутат Верховной рады отметила, что поедет в Страсбург в качестве гостьи и будет общаться с представителями других стран в кулуарах. Также она допустила, что мероприятие могут посетить и члены старой делегации Украины в ПАСЕ.

«Когда Россию вернули в ПАСЕ, возник кризис доверия. И это не просто вопрос, который связан с Украиной, это вопрос легитимности и моральности правил этой организации. Украинская сторона не согласна с двойными стандартами», — добавила Ясько.

Напомним, что 23 сентября Киев официально отказался от участия делегации в работе осенней сессии в ПАСЕ из-за восстановления в правах российской делегации. Тогда глава представительства РФ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отметил, что между стремлением Украины реформировать ПАСЕ и отказом участвовать в её работе есть противоречия.

«Украинская делегация официально подтвердила свой отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ. При этом наши коллеги из Киева говорят о своём стремлении вернуть этой международной площадке «репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека в Европе»... Некое противоречие, ведь отказ от конструктивного диалога лишь тормозит процесс принятия решения», — приводит его слова ТАСС.

Более того, Толстой подчеркнул, что на Украине остаются нерешёнными вопросы, связанные с ущемлением прав русских и русскоязычных граждан, сохраняется тяжёлая гуманитарная обстановка, не соблюдаются права человека в целом, что требует срочного вмешательства.

«Эти проблемы требуют срочного решения, а драгоценное время уходит, пока руководство Украины занимается шантажом и популизмом, избегая прямого диалога. Жаль», — констатировал Толстой.

Отметим, что работа осенней сессии ПАСЕ начнётся в понедельник, 30 сентября, и продлится по пятницу, 4 октября. Ключевыми вопросами повестки дня будут защита жертв терроризма, осведомителей, унификация стандартов для институтов омбудсмена, трудовая миграция в Восточной Европе и ряд других проблем.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько

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© Lisa Yasko

«Из прагматических соображений»

По мнению экспертов, высказанные Ясько тезисы отражают позицию президента Украины Владимира Зеленского. Так, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров напомнил, что в недавнем разговоре президент США Дональд Трамп призвал Зеленского развивать диалог с Россией.

«Мне кажется, что депутат, который представляет интересы «Слуги народа», как раз выступила с этим заявлением, чтобы показать, что Зеленский выслушал Трампа и будет действовать таким образом, каким ему рекомендовали. Но чтобы это не выглядело прямым подчинением, с этим заявлением выступил не Зеленский, а депутат Верховной рады», — полагает Шатров.

По мнению аналитика, на Украине есть понимание того, что Европа стремится восстановить прагматичные отношения с Россией, а потому Киев надеется постепенно отойти от политики противодействия Москве.

«Нынешний политический истеблишмент Украины понимает, что европейцы рано или поздно начнут выстраивать отношения с Россией, исходя из прагматических соображений, — подчеркнул собеседник RT. — Я думаю, что Украина хочет мягко выскочить из противостояния с Россией, но сделать это так, чтобы за это отвечали другие».

При этом подобные высказывания могут стать попыткой Киева преодолеть череду внешнеполитических неудач, включая отказ украинской делегации от работы в ПАСЕ, допустил политолог Иван Мезюхо.

«Я думаю, что офис украинского президента осознаёт, что на протяжении последних месяцев Украина переживает один внешнеполитический провал за другим, — сказал он RT. — Я думаю, что внешнеполитическое ведомство Украины попытается несколько сгладить провалы последних месяцев, в том числе в вопросе участия украинских парламентариев в структурах ПАСЕ».

Политолог также подчеркнул, что для построения диалога с Москвой Киеву необходимо отказаться от антироссийской риторики, чего пока не происходит.

«Для осуществления такого диалога должно быть чёткое понимание со стороны украинского государства, пока же Зеленский использует антироссийскую риторику так же, как и Порошенко. Поэтому всё-таки я бы не говорил о том, что Украина Зеленского пошла на установление диалога с Российской Федерацией», — считает эксперт.

Восстановление российской делегации в правах

Российская делегация в ПАСЕ была полностью восстановлена в правах 26 июня. За это решение проголосовали 116 парламентариев, 62 высказались против и 15 воздержались. Резко против возвращения России в ассамблею выступила украинская делегация, покинув зал заседаний.

В России решение восстановить делегацию в правах оценили положительно, так как это позволяет представлять в Страсбурге интересы страны.

«Слово «победа» в данном случае неуместно, потому что мы ни с кем не воюем, но это возможность полноценно представлять интересы нашей страны в самой старой парламентской организации Европы, возможность закончить с украинской пропагандой, это прежде всего разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели», — подчеркнул Толстой.

При этом замглавы делегации Сергей Кисляк отметил, что у России есть готовность работать над повесткой дня ассамблеи. Добавим, что Россия погасила практически всю задолженность перед Советом Европы за 2017 и 2018 годы. Она образовалась в связи с тем, что Москва отказалась работать в ПАСЕ из-за ущемления прав своей делегации и переводить средства.

«Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 годы (€54,7 млн) были на 97% переведены по состоянию на сегодняшнее утро», — заявил в начале сентября официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.