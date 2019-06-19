"Отказывать русским в гражданстве – кощунство": Жириновский объяснил, зачем со скандалом покинул заседание Госдумы

В среду лидер ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы после того, как парламентарии отказались принять инициативу либерал-демократов об упрощенном предоставлении гражданства лицам, у которых в акте о рождении хотя бы один из родителей указан как русский. ВВЖ объяснил свою резкую реакцию в комментарии "Комсомольской правде".

«Позор парламенту и предателям русского народа!» Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

- Такие законы есть во всех цивилизованных странах. Только в России аналогичный закон мог получить негативный отзыв правительства и профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Этим законом мы не ограничиваем ничьи права. Наоборот – мы расширяем права самого большого, государствообразующего народа России. И это чудовищно, это кощунство отказывать в таком законе, - заявил "КП" Владимир Вольфович.

Говоря, что дискриминация русских длится с 1917 года, депутат напомнил о миллионах соотечественниках, желающих вернуться на историческую родину.

- Миллионы русских хотят вернуться на родину, связать свою жизнь с Россией, а мы заставляем их сдавать экзамен по русскому языку, заставляем доказать, что они хотят жить в России, что у них есть деньги. Ленин называл русских сатрапами, узурпаторами, держимордами, зато все остальные у него хорошими были. Из-за этого же царь не устоял: он не защищал, не опирался на русский народ, вот они и не вышли защищать его в феврале 1917 года. При Ельцине товарищи с Запада дали нам Конституцию, где русские даже не упоминаются. И почему-то никого в Госдуме не смущает вот уже 25 лет, что главный закон страны дискриминирует русский народ. Зато закон, который расширит права русских, сразу же считают дискриминацией. Если бы этот саботаж не продолжался 30 лет, население России давно бы перевалило за 160-170 миллионов. Из-за отказа Госдумы я покинул зал заседаний парламента. Позор тем, кто отказывает миллионам русских в праве вернуться в Россию! - заключил ВВЖ.

Напомним, после ухода Жириновского из зала большинство депутатов прогосоловало "против". Однако "за" выступила вся фракция КПРФ, а также четыре представителя "Единой России" и три парламентария от "Справедливой России". Как рассказали "КП" в ЛДПР, вождь поблагодарил этих коллег за поддержку после голосования.

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