Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вылетели в трубу

Ранее западные эксперты предсказывали ослабление политического курса России из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть. Однако этого так и не произошло. Эпидемия постепенно идёт на спад, а стоимость нефти Urals тем временем выросла до 42,55 доллара за баррель.

Недалекие расчёты, которые делали в отдельных столицах, что "ослабленная вирусом и падением цены на нефть" Россия уступит внешнему давлению, откажется от Крыма и забудет о Донбассе, оказались дважды биты, - пишет Пушков в Telegram.

Скриншот: Telegram/Алексей Пушков

Первый раз биты самой Россией - вопросы о Крыме и Донбассе ни разу не включались в повестку дня. Второй раз - энергетическим рынком, когда нефть начала дорожать. Это, продолжает Пушков, уничтожает все надежды Запада на ослабление России.

Ранее сообщалось, что договорённости по ОПЕК, которые стали причиной роста цен на нефть, продлены ещё на месяц. Предполагается, что ряд стран отставание компенсируют потом.