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Откажется от Крыма? Забудет о Донбассе? Пушков объяснил, почему все надежды Запада вылетели в трубу
09 июня 2020, 08:00 • 357 • Политика
Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему все надежды Запада на то, что Россия откажется от Крыма и забудет о Донбассе, вылетели в трубу.
Ранее западные эксперты предсказывали ослабление политического курса России из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть. Однако этого так и не произошло. Эпидемия постепенно идёт на спад, а стоимость нефти Urals тем временем выросла до 42,55 доллара за баррель.
Скриншот: Telegram/Алексей Пушков
Первый раз биты самой Россией - вопросы о Крыме и Донбассе ни разу не включались в повестку дня. Второй раз - энергетическим рынком, когда нефть начала дорожать. Это, продолжает Пушков, уничтожает все надежды Запада на ослабление России.
Ранее сообщалось, что договорённости по ОПЕК, которые стали причиной роста цен на нефть, продлены ещё на месяц. Предполагается, что ряд стран отставание компенсируют потом.
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