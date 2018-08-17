Отказавшуюся ехать в Крым Вайкуле проверит совет при МВД

Общественный совет при Главном управлении МВД России по городу Москве начал проверку концертной деятельности Лаймы Вайкуле. Об этом рассказал представитель совета Александр Хаминский.

По его словам, проверка была инициирована два дня назад. Он пояснил, что общественный совет проведет проверку в отношении не только Лаймы Вайкуле, «но и вообще как в отношении зарубежных артистов, приезжающих к нам с гастролями, так и отечественных звезд».

При этом Хаминский не стал уточнять, кто именно и чья деятельность также будет подвергнута проверке.

При этом представитель МВД уточнил, что речь идет о налогообложении исполнителей. В частности, подчеркнул Хаминский, следует проверить, по какой визе зарубежные исполнители приезжают в Россию с гастролями.

Так, для коммерческих выступлений артисту необходимо иметь обыкновенную рабочую визу, а для бесплатных концертов — обыкновенную гуманитарную визу. В случае нарушений артисту грозит штраф.

Ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что не поедет с гастролями в Крым из-за введенных в отношении него санкций.