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Отказавшийся работать в России украинский тренер покинул «Астану»

13 января 2020, 21:24  •  111 • Украина
Украинец Роман Григорчук покинул пост главного тренера казахстанской «Астаны».
 
© Официальный сайт ФК «Астана»
 

Как сообщается на официальном сайте клуба, его контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Это футбольная жизнь, и мы должны смотреть только вперёд. Я хотел бы поблагодарить весь клуб, тренерский штаб, футболистов, с кем мы прошли хороший отрезок пути вместе с «Астаной», — заявил специалист.

Григорчук возглавлял команду из Нур-Султана с лета 2018 года. Под его руководством «Астана» выиграла чемпионат Казахстана 2019 года, а в Лиге Европы победила английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее Григорчук объяснил, почему не согласился работать в России.

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