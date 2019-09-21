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Отказавшиеся покидать шахту украинцы поднялись на поверхность
21 сентября 2019, 18:09 • 39 • Украина
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники украинской шахты «Бужанская», отказавшиеся ранее выбираться из-под земли из-за долгов по зарплате, в итоге вышли на поверхность.
РИА Новости
Об этом он написал в Facebook.
«Вчера, 20 сентября, горняки шахты «Бужанская» ГП «Волыньуголь» выбрались на поверхность. Они более суток протестовали в подземных условиях в связи с задолженностью по заработной плате. С начала акции приостановлены спуски горняков в шахты, а уголь не добывается», — отметил Волынец.
Ранее Волынец сообщал, что работники шахты «Бужанская» отказались подниматься на поверхность и потребовали выплатить им долги по зарплате.
12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Чуть позже горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.
Вместе с этим 20 августа Волынец сообщил, что шахта «Горная» в Луганской области работает в аварийном режиме и находится под угрозой затопления из-за нехватки электроэнергии.
Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.
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