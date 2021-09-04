Отказавшиеся от русских двигателей США столкнулись с проблемой

Аэрокосмические корпорации США прекратили продажу ракет Atlas V, в которых использовались русские двигатели РД-180. Однако, отказавшись от русских двигателей, американцы столкнулись с проблемой.

Альянс United Launch Alliance (ULA), в который входят компании Lockheed Martin и Boeing, прекратил продажи тяжёлой ракеты Atlas V, в которой используются русские двигатели РД-180.

Причина отказа - политическая. Конгресс потребовал от аэрокосмической отрасли избавиться от русских комплектующих, чтобы снизить свою зависимость от импортных товаров и наказать Москву за присоединение Крыма. В ближайшие годы США проведут ещё 29 запусков оставшихся ракет Atlas V, а потом перейдут на другие носители.

Однако процесс обретения независимости от русской космической отрасли ознаменовался проблемами, пишет The Verge. Предполагается, что на смену Atlas V придёт более дешёвая ракета нового поколения Vulcan, которая будет использовать двигатель BE-4, разрабатываемый компанией Blue Origin Джеффа Безоса. Но разработка этих силовых установок задерживается.

Изначально предполагалось, что двигатели будут готовы в 2021 году, однако теперь их выпуск, а значит и дебют Vulcan, перенесли на 2022 год. И то, никто не гарантирует, что оборудование будет готово в следующем году.

Проблемы с разработкой турбонагнетателя двигателя и чрезмерные вибрации, которые могут возникнуть во время пробных запусков двигателя, были основными факторами задержек,

- сообщил гендиректор ULA Тори Бруно.

И хоть руководитель компании отметил, что данная проблема уже решена инженерами Blue Origin, никаких точных сроков выпуска двигателей он приводить не стал.