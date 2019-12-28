Отказавшему России в праве на Причерноморье мэру Херсона напомнили о новороссах

Именно Россия некогда завоевала причерноморские земли, напомнил Джабаров. Политик посоветовал главе Херсона не вступать в полемику с президентом России Владимиром Путиным, а вместо этого приехать в Подмосковье и поискать там те болота, о которых он говорит.

Джабаров напомнил, что Причерноморье не принадлежало ни Украине, ни даже России, передаёт телеканал "360". "Россия завоевала их в борьбе с крымским ханом", - подчеркнул он.

"Если же говорить о болотах, то пусть мэр приедет в Москву, Подмосковье, найдёт эти болота", - предложил сенатор. По мнению Джабарова, мэру Херсона Владимиру Николаенко с его слабостью в истории не стоит вступать заочно в полемику с президентом России, "фундаментальные знания которого хорошо известны".

Кроме того, Джабаров рекомендовал мэру Херсона поинтересоваться у жителей Херсонской области, считают ли они себя новороссами или кем-то другим.