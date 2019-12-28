|
Отказавшему России в праве на Причерноморье мэру Херсона напомнили о новороссах
28 декабря 2019, 18:54 • 172 • Политика
Сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров прокомментировал слова мэра украинского Херсона Владимира Николаенко о том, что Причерноморье якобы никогда не было российским, в отличие от "болот под Москвой".
Именно Россия некогда завоевала причерноморские земли, напомнил Джабаров. Политик посоветовал главе Херсона не вступать в полемику с президентом России Владимиром Путиным, а вместо этого приехать в Подмосковье и поискать там те болота, о которых он говорит.
Джабаров напомнил, что Причерноморье не принадлежало ни Украине, ни даже России, передаёт телеканал "360". "Россия завоевала их в борьбе с крымским ханом", - подчеркнул он.
"Если же говорить о болотах, то пусть мэр приедет в Москву, Подмосковье, найдёт эти болота", - предложил сенатор. По мнению Джабарова, мэру Херсона Владимиру Николаенко с его слабостью в истории не стоит вступать заочно в полемику с президентом России, "фундаментальные знания которого хорошо известны".
Кроме того, Джабаров рекомендовал мэру Херсона поинтересоваться у жителей Херсонской области, считают ли они себя новороссами или кем-то другим.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
172
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 декабря 2019, 01:09
|
26 декабря 2019, 05:09
|
28 декабря 2019, 04:28
|
23 декабря 2019, 15:24
|
24 декабря 2019, 23:54
|
26 декабря 2019, 14:54
|
27 декабря 2019, 03:54