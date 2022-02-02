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Отказавшаяся от места посла Поклонская стала замглавы Росструдничества
02 февраля 2022, 22:05 • 107 • Политика
Отказавшаяся от места посла России в Кабо-Верде Наталья Поклонская стала заместителем руководителя Росструдничества.
Документ о назначении Поклонской в среду подписал президент России Владимир Путин.
- говорится в тексте.
Президентский указ вступает в силу сразу же - с момента подписания.
Напомним, что ранее Путин назначил Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Однако в должность она так и не вступила. Из-за неких личных обстоятельств бывший прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы была вынуждена отказаться от полномочий посла.
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