Отказавшаяся от места посла Поклонская стала замглавы Росструдничества

Отказавшаяся от места посла России в Кабо-Верде Наталья Поклонская стала заместителем руководителя Росструдничества.

Документ о назначении Поклонской в среду подписал президент России Владимир Путин.

Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству,

- говорится в тексте.

Президентский указ вступает в силу сразу же - с момента подписания.

Напомним, что ранее Путин назначил Поклонскую послом в африканской республике Кабо-Верде. Однако в должность она так и не вступила. Из-за неких личных обстоятельств бывший прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы была вынуждена отказаться от полномочий посла.