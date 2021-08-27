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Отказаться от МРОТ, чтобы что? Экономист объяснил манипуляцию "в граммах"
27 августа 2021, 21:15 • 92 • Политика
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Арефьев призвал отказаться от МРОТ в пользу прожиточного минимума. "То есть мы уходим от суммы, которая человеку гарантирована, к сумме, которая может искажаться ситуативно" - объяснил эксперт суть манипуляции.
В Госдуме предложили отказаться от МРОТ и ориентироваться только на прожиточный минимум. Инициативу с экономической точки зрения оценил для Царьграда экономист и политолог Антон Любич.
Речь идёт о предложении зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева. Он считает, что такой показатель, как МРОТ, является избыточным, а потому от него нужно избавиться.
- пояснил он в интервью URA.RU.
Однако по мнению экономиста Антона Любича, данное предложение – это редкостная глупость. И не нужно быть экономистом, чтобы это понять. Потому что прожиточный минимум – это абсолютно манипулятивный показатель.
- пояснил эксперт в интервью Царьграду.
В свою очередь МРОТ – это директивный показатель. То есть, что бы ни происходило, если человек работал 40 часов в неделю, то эту сумму за месяц он должен получить. В этом состоит принципиально отличие МРОТ от прожиточного минимума.
- подчеркнул Антон Любич.
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