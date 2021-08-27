Отказаться от МРОТ, чтобы что? Экономист объяснил манипуляцию "в граммах"

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Арефьев призвал отказаться от МРОТ в пользу прожиточного минимума. "То есть мы уходим от суммы, которая человеку гарантирована, к сумме, которая может искажаться ситуативно" - объяснил эксперт суть манипуляции.

В Госдуме предложили отказаться от МРОТ и ориентироваться только на прожиточный минимум. Инициативу с экономической точки зрения оценил для Царьграда экономист и политолог Антон Любич.

Речь идёт о предложении зампреда комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева. Он считает, что такой показатель, как МРОТ, является избыточным, а потому от него нужно избавиться.

Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума,

- пояснил он в интервью URA.RU.

Однако по мнению экономиста Антона Любича, данное предложение – это редкостная глупость. И не нужно быть экономистом, чтобы это понять. Потому что прожиточный минимум – это абсолютно манипулятивный показатель.

Какую методику придумали, так посчитали. Сказали, что человеку в месяц надо 150 граммов сливочного масла, посчитали 150 граммов. Решили, что нужен килограмм, посчитали килограмм,

- пояснил эксперт в интервью Царьграду.

В свою очередь МРОТ – это директивный показатель. То есть, что бы ни происходило, если человек работал 40 часов в неделю, то эту сумму за месяц он должен получить. В этом состоит принципиально отличие МРОТ от прожиточного минимума.

То есть мы уходим от суммы, которая человеку гарантирована, к сумме, которая может искажаться ситуативно, манипулятивно путём внесения изменений в различные методики расчётов. Это принципиальная разница, естественно, это сильно вредит,

- подчеркнул Антон Любич.