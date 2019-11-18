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Отказаться от американского газа, ввести санкции: Депутат бундестага взбунтовался против США
18 ноября 2019, 23:24 • 34 • В мире
Европа не нуждается в американском сжиженном газе, он ей не нужен, считает депутат бундестага от фракции "Левые" Александер Ной. "Мы призываем к встречным санкциями против США", - заявил он.
По мнению парламентария, именно так должны поступить ЕС и Германия, если Вашингтон решится на реализацию пакета запретительных мер, которым он угрожает компаниям, участвующим в проекте "Северный поток - 2".
"Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары из США. Нам в Европе не нужен американский СПГ", - заявил он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, компания Nord Stream 2 AG намерена бороться с дискриминацией, которую власти Евросоюза проявляют по отношению к проекту "Северный поток - 2". По словам официального представителя оператора Йенса Мюллера, компания еще в апреле текущего года высказывала своё несогласие с некоторыми положениями Газовой директивы ЕК. В июне прошла встреча Nord Stream 2 AG с членами Еврокомиссии, но мирового соглашения достичь не удалось.
Исчерпав доступные методы, компания решила передать иск в Арбитражный суд. Представители Nord Stream 2 AG считают, что ЕС грубо нарушил взятые на себя международные обязательства в рамках Энергетической хартии.
По мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, таким образом Nord Stream 2 AG будет пытаться повторить путь, который ранее был успешно проделан "Газпромом" по отношению к газопроводу Opal. Об этом Фролов заявил в беседе с Nation News. По его мнению, на перспективы этого дела можно смотреть "со сдержанным оптимизмом".
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