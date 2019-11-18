Отказаться от американского газа, ввести санкции: Депутат бундестага взбунтовался против США

По мнению парламентария, именно так должны поступить ЕС и Германия, если Вашингтон решится на реализацию пакета запретительных мер, которым он угрожает компаниям, участвующим в проекте "Северный поток - 2".

"Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары из США. Нам в Европе не нужен американский СПГ", - заявил он в беседе с РИА "Новости".

Напомним, компания Nord Stream 2 AG намерена бороться с дискриминацией, которую власти Евросоюза проявляют по отношению к проекту "Северный поток - 2". По словам официального представителя оператора Йенса Мюллера, компания еще в апреле текущего года высказывала своё несогласие с некоторыми положениями Газовой директивы ЕК. В июне прошла встреча Nord Stream 2 AG с членами Еврокомиссии, но мирового соглашения достичь не удалось.

Исчерпав доступные методы, компания решила передать иск в Арбитражный суд. Представители Nord Stream 2 AG считают, что ЕС грубо нарушил взятые на себя международные обязательства в рамках Энергетической хартии.

По мнению заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, таким образом Nord Stream 2 AG будет пытаться повторить путь, который ранее был успешно проделан "Газпромом" по отношению к газопроводу Opal. Об этом Фролов заявил в беседе с Nation News. По его мнению, на перспективы этого дела можно смотреть "со сдержанным оптимизмом".