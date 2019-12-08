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«Отказался от медосвидетельствования»: в Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП с группой детей

08 декабря 2019, 14:24  •  135 • В России
Следователи задержали 43-летнего водителя, который, предположительно, является виновником резонансного ДТП в Нижнем Новгороде. В результате произошедшей 7 декабря аварии пострадала группа из девяти школьников и две сопровождавшие их женщины, одна из которых скончалась в больнице. Задержанный после аварии водитель, которого ранее лишали прав за езду в нетрезвом виде, отказался от медицинского освидетельствования. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
 
© ГУ МЧС России по Нижегородской области
 

Органы следствия задержали в Нижнем Новгороде предполагаемого виновника массового ДТП, в котором накануне погибла женщина и пострадали девять детей. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, в качестве подозреваемого в нарушении ст. 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса России задержан 43-летний гражданин. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Пресс-служба ведомства не указывает имя водителя, однако ранее в СК сообщали, что мужчина не трудоустроен, а после аварии отказался от медицинского освидетельствования.

«Водитель автомобиля Toyota отказался от прохождения медэкспертизы. Это как минимум подпадает под статью 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — цитирует РИА Новости представителя нижегородского ГИБДД.

Невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения наказывается штрафом в размере 30 тыс. рублей с лишением права садиться за руль на срок от полутора до двух лет.

Напомним, что вечером 7 декабря в на улице Горького в Нижнем Новгороде произошло крупное ДТП. По версии следствия, около 17:30 по местному времени водитель автомобиля Toyota выезжал на дорогу с прилегающей территории и пересёк полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с автомобилем Audi и припаркованной машиной, которая вылетела на тротуар и врезалась в группу школьников и сопровождавших их взрослых.

По данным СК, в результате ДТП пострадали девять подростков в возрасте 14—15 лет и двое взрослых. Всех детей доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Госпитализация также потребовалась двум сопровождавшим детей женщинам, одна из которых скончалась в больнице от полученных травм.

В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода сообщили, что власти окажут семьям погибшей и пострадавших всю необходимую помощь.

По информации медиков, один из пострадавших подростков получил перелом обеих костей голени, у второго была обширная рана бедра, у третьего — перелом лучевой кости и сотрясение мозга.

«Что касается общего состояния всех детей, крайне тяжёлых и очень тяжёлых детей нет. Это нас радует», — сообщил журналистам Иосиф Шарипов, заведующий отделением областной детской больницы и главный ортопед-травматолог Нижегородской области.

По его словам, уже через две недели пострадавшие в ДТП дети могут направиться домой.

  • Завотделением Нижегородской областной детской клинической больницы Иосиф Шарипов

В ряде СМИ появлялись сведения о том, что водителем Toyota и предполагаемым виновником ДТП мог быть бывший высокопоставленный сотрудник ГУ МВД по региону. Однако в ведомстве опровергли эту информацию, отметив, что машина действительно зарегистрирована на экс-сотрудника ГУ МВД, но за рулём в момент аварии находился другой человек.

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Кроме того, в ГИБДД уточнили, что находившегося за рулём Toyota водитель 1976 года рождения ранее лишали прав за езду в нетрезвом виде, но к настоящему времени срок этого ограничения истёк.

ДТП с автобусом в Забайкальском крае

В начале декабря в России произошло ещё одно резонансное ДТП. В Забайкальском крае на 60-м км трассы Моготуй — Сретенск — Олочи с моста слетел пассажирский автобус Kia Grandbird, перевозивший 43 человека.

Машина перевернулась и упала крышей на лёд реки Куэнга, в результате чего был серьёзно деформирован весь пассажирский отсек автобуса. По информации ГИБДД, перед сходом с трассы у машины лопнуло колесо. На месте аварии при участии более чем 70 специалистов проводилась спасательная операция, продлившаяся несколько часов.

В результате инцидента погибли 19 человек, ещё 22 получили ранения. Транспортировку раненых в больницы проводили при помощи вертолётов. Власти региона объявили траур и пообещали оказать поддержку семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом.

Так, семьи погибших получат по 1 млн рублей, по 400 тыс. рублей власти выделят пострадавшим, которые находятся в тяжёлом состоянии, и по 200 тыс. рублей — тем, кто находится в состоянии средней тяжести. В свою очередь, власти Сретенского района, где произошло ДТП, обещали выделить по 60 тыс. рублей семьям погибших на проведение похорон.

В субботу, 7 декабря, Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова, выступавшего организатором перевозок. Решение обусловлено тем, что ранее мужчина не привлекался к ответственности, у него есть постоянное место жительства и двое малолетних детей.

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