|
Отказался быть "слугой народа" ради спасения бизнеса: Челябинский депутат попросился вон из Совета
27 марта 2020, 18:35 • 17 • Политика
Источник в аппарате Совета Тракторозаводского района Челябинска сообщил о том, что депутат Игорь Андросов попросил снять с него полномочия, объяснив своё решение кризисом и проблемами в бизнесе. То есть быть "слугой народа" политик отказался ради спасения своей компании.
На решительный шаг пошёл депутат Совета Тракторозаводского района Челябинска Игорь Андросов ради того, чтобы броситься спасать свой бизнес. По данным источника Znak.com, он отказался быть "слугой народа" и попросился вон из политики.
"Андросов сам попросил снять с него полномочия, - уточнил собеседник СМИ. - Объяснил это решение кризисом и проблемами в бизнесе".
Судя по объяснениям депутата, сложившаяся сейчас ситуация весьма нестабильна, а производство требует большего внимания, да и количество заказов поубавилось.
Коллеги, теперь уже бывшие, Андросова удерживать не стали и приняли решение о сложении с него депутатских полномочий.
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2020, 22:35
|
24 марта 2020, 02:35
|
25 марта 2020, 01:35
|
27 марта 2020, 03:35
|
25 марта 2020, 19:35
|
23 марта 2020, 15:35
|
22 марта 2020, 19:08