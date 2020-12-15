Отказались уезжать из села: Жители Карабаха опознали казнённых на видео армян

В конце ноября - начале декабря в Сети появилось несколько записей. На них люди, одетые в азербайджанскую военную форму, обезглавливают ножом двух пожилых мужчин. На первой записи также можно услышать голос за кадром, который говорит: "Вот так мы мстим, отрубая головы".

Журналистам британской газеты The Guardian, которые пообщались с жителями Карабаха, удалось установить, кем были убитые. Один из них оказался 69-летним Геннадием Петросяном - армянином, который переехал из Азербайджана в село Мадаташен, расположенное в Карабахе, в конце 1980-х годов.

Глава села Эдуард Айрапетян вспомнил, что в последний раз общался с Петросяном 28 октября. В тот день мужчина позвонил чиновнику, чтобы сообщить, что видел в селе "вражеские силы". Это произошло во время наступления войск Азербайджана.

Вторая жертва - ещё один этнический армянин - 82-летний житель села Азох Юрий Асрян. Как и Петросян, он отказался покидать родной дом. После того как азербайджанская армия захватила село, мужчина пропал без вести. И лишь 7 декабря, когда в Сети появилось короткое видео с обезглавливанием человека, его судьба стала известна.

Он почти ни с кем не общался. Он просто отказался уезжать, - рассказал бывший глава села Георгий Авесян.

Односельчане убитых заявляют, что оба были гражданскими лицами и не принимали участия в военных действиях.

Отметим, что накануне Генпрокуратура Азербайджана задержала четырёх азербайджанских военных, которые подозреваются в осквернении армянских кладбищ в Карабахе, а также в бесчеловечном отношении к пленным. При этом ведомство попыталось максимально оправдать обвиняемых тем, что они находились под "влиянием вызванного войной тяжёлого психологического состояния".