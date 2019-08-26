«Отказались от понятия «доказательная база»: вступил в силу второй пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей

В понедельник, 26 августа, начал действовать второй пакет антироссийских санкций США, подготовленный в связи с так называемым делом Скрипалей. Рестрикции прежде всего коснутся банковской сферы и операций с суверенным долгом России. В Вашингтоне утверждают, что за произошедшим почти полтора года назад инцидентом в Солсбери стоит РФ. Однако доказательств и аргументов в защиту этой позиции не приводят ни они, ни власти Великобритании, первыми выдвинувшие обвинения против Москвы. По мнению экспертов, Соединённым Штатам изначально просто нужен был повод для введения новых ограничений, и таким предлогом стало отравление бывшего офицера ГРУ и его дочери.

В понедельник, 26 августа, вступил в силу второй пакет американских санкций против России, подготовленный Вашингтоном в связи с так называемым делом Скрипалей. Отметим, что анонсирован он был ещё в начале августа, а на днях Госдепартамент США опубликовал в электронной базе Федреестра соответствующее уведомление.

Причиной расширения рестрикций, как утверждают в США, послужило якобы невыполнение Москвой ряда положений американского закона «О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение». В рамках этого дела Россию обвиняют в использовании запрещённого оружия против своих граждан.

Согласно санкционному пакету, американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении суверенного долга России не в рублях и предоставлять правительству РФ займы в любых валютах, кроме российской.

Кроме того США выступают против выделения международными финансовыми организациями кредитной или другой финансово-технической помощи России. Также вводятся ограничения на экспорт в РФ ряда материалов, товаров и техники, оборот которых контролируется американским Министерством торговли.

Вводимые ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев. Для их отменены Москва должна будет «представить надёжные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие», а также заверить Вашингтон, что «не будет использовать химическое оружие в будущем» и «позволить международным инспекторам проверить эти заверения».

Первый пакет санкций вступил в силу в августе 2018 года. Он касался оказания РФ внешней помощи, продажи оружия и финансирования таких сделок, а также экспорта товаров и технологий двойного назначения. Помимо этого любым американским госучреждениям запрещалось выдавать России какие-либо займы, кредитные гарантии и предоставлять финансовую помощь.

Однако «дело Скрипалей», открытое в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ и его дочери, стало лишь поводом для ввода санкций, убеждён политолог Юрий Светов.

«Есть серьёзные силы, которые не хотят нормальных отношений с Россией, чаще всего, из-за своих внутриполитических побуждений, — сказал он в разговоре с RT. — Мы должны быть готовы к тому, что такого рода поводы будут находиться всё равно. Закончится история со Скрипалями, придумают ещё что-то».

По мнению эксперта, одной из причин для введения очередных санкций стали приближающиеся президентские выборы в США, намеченные на 2020 год. Аналитик полагает, что по мере развития избирательной кампании оппоненты Трампа будут всё сильнее давить на президента.

«Сейчас приближаются выборы, и Трамп говорит о своём желании улучшить отношения с Россией, предложении возвращения Россию в G8, ведёт разговоры о полноценной встрече с Путиным. Они делают всё, чтобы затруднить эти переговоры. Понятно, что на выборах в 2020 году это может стать дополнительным козырем для Трампа», — считает политолог.

«Нужны доказательства»

Напомним, в марте 2018 года в британском Солсбери у своего дома был обнаружен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль со своей дочерью Юлией. Практически сразу британские власти заявили, что россияне были отравлены боевым отравляющим веществом А-234 (на Западе его называют «Новичок»). При этом власти объявили, что произошедшем виновата Россия, однако каких-либо доказательств этим обвинениям предоставлено не было — даже спустя уже почти полтора года после инцидента.

Об отсутствии конкретных улик, в частности, в начале августа заявил замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу. По его словам, версии о виновных в нападении на Скрипалей основываются лишь на оценках экспертов.

«Мы — полицейские, так что нам необходимо работать с доказательствами. Было множество гипотез по поводу того, кто несёт ответственность, кто отдавал приказы. Всё это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужны доказательства», — говорил Басу.

В России также неоднократно указывали на отсутствие доказательств какой-либо причастности Москвы к этому инциденту. Более того, российская сторона указывала на тот факт, что российских дипломатических сотрудников не допускают к Сергею и Юлии Скрипалям, несмотря на тот факт, что они — граждане РФ.

«Спустя почти полтора года после событий в Солсбери с бывшим офицером российской военной разведки и его дочерью никакой вразумительной информации о ходе расследования инцидента российская сторона от официального Лондона так и не получила (и это несмотря на направленные нами по дипломатическим каналам более 80 запросов). Пытаясь заполнить этот вакуум, британцы упорно продолжают выдумывать различные истории и мифы, выдавая их за подтвержденные факты», — говорится в недавнем сообщении посольства России в Лондоне.

В этом контексте, комментируя введение нового пакета санкций, депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT выразил мнение, что США как главный внешнеполитический союзник Великобритании действуют в антироссийском тренде.

«Вся санкционная политика США построена на мести за отказ России от капитуляции. Именно поэтому фабрикуется лозунг «Россия во всем виновата» — неважно, есть этому подтверждение или нет. Впрочем, США давно отказались от понятия «доказательная база» — сегодня для любых агрессивных действий им достаточно пробирок со стеклянным порошком, сомнительных фотографий и заявлений, не подкреплённых фактами», —подчеркнул он в разговоре с RT.