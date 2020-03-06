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Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно

06 марта 2020, 02:35  •  108 • Политика
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу. "Отказали как в качестве частного лица, так и на правах журналиста", - жалуется автор фильмов-"разоблачений" о допинге в российском спорте.
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что его не пускают в Россию. Немец "прославился" своими фильмами о якобы массовом использовании допинга в российском спорте.
Речь идёт о так называемом допинговом скандале, когда российских спортсменов обвинили в использовании запрещённых препаратов на международных соревнованиях. При этом все обвинения были построены на показаниях сбежавшего из России экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Никаких других существенных доказательств представлено не было, однако это не помешало Хайо Зеппельту снять свои "разоблачительные фильмы". Теперь же журналист удивляется, почему это ему запретили въезд в Россию.
Отказали как в качестве частного лица, так и на правах журналиста, - посетовал Хайо Зеппельт на своей странице в Twitter.
Напомним, что на этой неделе вскрылись очередные подробности "допингового дела" против России. Оказалось, что подписи Родченкова в документах МОК являются поддельными.

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