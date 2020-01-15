Отказали в обучении и называли "идиотами": Boeing не помог Индонезии предотвратить авиакатастрофу

Компания Boeing отказала индонезийскому авиаперевозчику Lion Air в организации дополнительных тренировок для пилотов на симуляторах пассажирского авиалайнера 737 MAX. Об этом говорится во внутренних документах, опубликованных американским гигантом авиастроения.

Более того, предоставленная информация не в самом лучшем виде выставляет сотрудников Boeing, которые в переписке друг с другом вовсю оскорбляли индонезийцев, называя их "идиотами", передаёт Business Insider. При этом нужно понимать, что подобная беспечность дорого обошлась компании.

Спустя год после запроса Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air рухнул в Индонезии. Трагедия унесла жизни 189 человек.

Инциденты же с самолётами в итоге спровоцировали скандал, а американская компания понесла серьёзные финансовые и репутационные потери. Выяснилось, что авиастроители сознательно замалчивали проблемы самолёта 737 MAX, эксплуатация которых сейчас приостановлена.

А в конце декабря 2019 года было объявлено, что гендиректор компании Boeing Деннис Мюленбург уходит в отставку.