«Отказали в кесаревом и начали давить на живот»: в чём обвиняют экс-заведующую бывшим 27-м московским роддомом

В среду, 5 февраля, Пресненский районный суд Москвы продлил домашний арест Марине Сармосян, бывшей заведующей родильным домом при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (ранее роддом №27). С конца 2019 года Следственный комитет ведёт дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении Сармосян. Она и руководители всех отделений роддома лишились своих должностей после появления в Facebook поста москвички Татьяны Бенграф. Женщина утверждала, что её дочь и ещё трое новорождённых пострадали из—за непрофессионализма врачей. RT попробовал разбирался во всех деталях этого громкого дела.

Пресненский суд Москвы 5 февраля продлил домашний арест бывшей заведующей филиалом родильный дом при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марине Сармосян до 17 марта. Принято решение об увольнении Сармосян и заведующих всеми отделениями по результатам служебной проверки, сообщили в столичном Департаменте здравоохранения 6 декабря прошлого года. В качестве причины в ведомстве указали выявленное «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». СК предъявил Сармосян обвинение в халатности (ст. 293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и уже 8 декабря суд отправил доктора с более чем 20-летним стажем на два месяца в СИЗО. Позже меру пресечения изменили на домашний арест.

«Стал неизлечимым инвалидом»

«У меня были хорошие анализы, ребёнок был здоров и доношен, но младенец стал неизлечимым инвалидом. Доктора применяли слишком агрессивные методы. Была допущена передозировка эпидуральной анестезии (когда обезболивающее вводят через катетер в эпидуральное пространство позвоночника. — RT). В какой-то момент, когда роды затянулись, несколько врачей в момент схваток давили руками на мой живот, от рёбер вниз. Как я потом выяснила, это запрещённый приём. У моей Оливии теперь различных диагнозов — на целую страницу», — рассказала RT Татьяна Бенграф. Москвичка родила в конце 2018 года.

© Фото из личного архива

Помимо Бенграф, в СК обратились ещё три семьи — все они считают себя пострадавшими от действий сотрудников роддома.

«Во время родов моей жене занесли инфекцию. Из-за этого у ребёнка начался менингит — хотя анализы уже при выписке были плохими, и врачи не имели права просто так отпускать моего сына. Они обязаны были провести дополнительные обследования и начать колоть антибиотики. Теперь же мой ребёнок в коме, доктора говорят, что выжить он не сможет», — рассказал RT москвич Кирилл Юдин.

Остальные истории родителей похожи. Беременность проходила без проблем, анализы хорошие, в бывший роддом №27 шли уверенно. Тем более и репутация у места отличная — в интернете много положительных отзывов.

Дальше во время самих родов что-то шло не так. Ребёнок долго не появлялся на свет, врачи, как говорят роженицы, либо выбирали слишком агрессивную тактику помощи родам, либо допускали нарушения (могли занести инфекцию, как заявил Юдин). И во всех случаях родители говорят о послеродовых заболеваниях младенцев.

Каждый рассказ буквально тонет в массе медицинских нюансов и терминов. Чтобы не запутаться во всех этих специфических вещах и лучше понять возможную вину врачей, мы постарались разобрать существенные для понимания детали по отдельности.

Кесарево сечение

«У меня был довольно крупный плод. При заключении контракта с врачом мы договорились, что не рискуем и при любых отклонениях идём на операцию. Однако во время родов все мои просьбы были проигнорированы. В итоге мне пришлось рожать естественным путем, даже когда стало понятно, что младенец неправильно повернулся, что опасно и грозит родовыми травмами. Я уверена, что доктора отказали в кесаревом сечении, чтобы не портить статистику. У роддома №27 высокий процент естественных родов. Это считается хорошим показателем. А за лишнее кесарево с акушерами разбирается заведующая», — изложила RT свою версию произошедшего Татьяна Бенграф.

С мнением москвички согласны и другие роженицы, написавшие заявление. Женщины уверены, что если бы им сделали кесарево сечение, то осложнений можно было бы избежать.

Впрочем, опрошенные RT врачи позицию рожениц не разделяют.

«Врачи не принимают решения просто так. Для разных случаев есть свои клинические рекомендации. То же и с кесаревым сечением. Женщинам не делают операцию просто по желанию. Есть показатели, при которых кесарево сечение проводят. Если у женщины не набирается нужных показателей, то она рожает сама», — объяснила RT акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева.

«Если начались роды, то кесарево сечение можно делать только в самом начале. Если головка уже опустилась вниз, то операцию провести невозможно, женщине придётся рожать самой до конца», — добавила акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Юлия Кубицкая.

Судя по всему, у Бенграф так и получилось. Сначала не было достаточных показаний для кесарева, а когда ребёнок, как говорит Татьяна, «немного не так повернулся», было уже поздно оперировать.

Но могли ли врачи изначально принять решение, чтобы не портить статистику (по данным СК, в 27-м роддоме на кесарево приходится 13% родов, а в среднем по Москве 30%)? Эксперты в это не верят. Ведь большая доля естественных родов в 27-м роддоме — это результат того, как устроена система роддомов в Москве. Они в столице делятся на три категории.

К первой категории относятся крупные перинатальные центры, где доктора готовы принимать самые сложные роды и бороться с патологиями у младенцев.

Вторая категория — роддома при больших больничных комплексах. Здесь готовы принимать тяжёлые роды, но всё же лечение патологий у младенцев — не профиль клиники.

Третья категория: отдельно стоящие роддома.

Роддом при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (который все по старой памяти продолжают называть 27-м роддомом) относится ко второй категории.

«Если доктор предвидит осложнения при родах, он с высокой долей вероятности отправит будущую мать в перинатальный центр. Поэтому и получается, что в местах, где самое лучшее оборудование и есть узкие специалисты, больше всего проводится операций и у младенцев чаще находят болезни. А в отдельно стоящих роддомах хорошая статистика естественных родов, потому что туда идут матери, у которых никаких сложностей не ожидается», — объяснила Ерофеева.

Эксперт добавила, что Москву вообще нельзя брать в качестве статистического примера. В столицу со всей страны едут роженицы со сложными случаями.

Давление на живот

Это самая страшная деталь в скандале с бывшим 27-м роддомом. Врачи, по словам Татьяны Бенграф, во время сложных родов руками давили на живот, буквально выталкивая ребёнка из матери. Она уверена, что из-за этого её ребенок и стал инвалидом.

Какие могли быть рациональные причины для таких грубых действий? Может быть, здесь и кроется медицинская ошибка?

«Потуги шли уже минимум 40 минут, когда стало понятно, что ребёнок не продвигается. Мне отказали в кесаревом сечении и начали давить на живот, чтобы выдавить ребёнка. Они смотрели на аппарат КТГ (кардиотокографии, показывает сердцебиение младенца. — RT) и во время схватки выдавливали. Это произошло 5-6 раз в течение 10-15 минут. Давление не помогло — у ребёнка, застрявшего в родовых путях, остановилось сердцебиение. Тогда доктор при помощи вакуумного экстрактора вытянул ребёнка за голову. Она захрипела и умерла, сердцебиения не было», — рассказала RT Татьяна Бенграф.

Девочку реанимировали.

© Фото из личного архива

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, которую мы попросили прокомментировать действия коллег, объяснила, что такие действия называются «акушерской агрессией».

«Давление на живот при родах было запрещено ещё в начале 90-х годов из-за высокого риска нанести травму ребенку, — говорит Ерофеева. — Но зачем же врачи так делали сейчас? Это крайняя мера при тяжёлых родах. Бывает так, что доктора использовали все имеющиеся методы, лекарства не помогли, родовая деятельность слабая, ребёнок долго стоит в определенной позиции, кесарево сечение делать уже нельзя. Тогда медики могут надавить на дно матки, чтобы помочь младенцу сдвинуться. Это риск, на который редко может пойти врач».

Проблема в том, что, если естественные роды никак не могут завершиться, то у медиков остаётся не так много «законных» методов. Ребёнка надо как-то доставать и сейчас для этого используют вакуумную экстракцию (от акушерских щипцов, которыми вытягивают плод за голову, практически везде отказались). В матку вводится присоска, которую плотно прижимают к голове ребёнка, чтобы создать между ней и чашечкой прибора отрицательное давление, а затем врач аккуратно вытаскивает младенца. В некоторых случаях также проводится эпизиотомия (женщине скальпелем рассекают промежность). Так в итоге и поступили с Татьяной Бенграф. Но вакуумная экстракция — тоже риск. Ребёнок не защищен от травмы.

Врачебная ошибка или статистика?

Сотрудники родильного дома при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого причины увольнения предыдущего руководства стараются не комментировать, а новым роженицам мягко объясняют, что бояться нечего.

«Нет, на живот во время родов у нас никто не давит. Врачи всё делают в соответствии с клиническими рекомендациями. В том числе, это значит, что кесарево сечение осуществляется лишь при медицинских показаниях. По желанию рожениц, мы делаем эпидуральную анестезию — она убирает болевой синдром и улучшает маточно-плацентарный кровоток во время родов», — рассказала RT акушер-гинеколог роддома Ирина Буренкова.

На вопрос RT о том, поменялось ли что-нибудь в работе учреждения с назначением нового руководства, Буренкова сказала, что «всё осталось практически без изменений».

Многие врачи активно вступились за коллег из бывшего роддома №27.

Президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль назвал ситуацию «вопиющим совершенно случаем».

«Главного врача по статье «Халатность» увольняют с должности за то, что у неё в родильном доме на шесть тысяч родов один новорождённый умер и трое получили какие-то осложнения. Это медицина, это болезни. Мы не боги. То, что дети и умирают в родильных домах, и имеют осложнения — во всем мире это есть, это не чрезвычайная ситуация», — заявил Рошаль в комментарии РИА Новости.

По словам акушера-гинеколога Юлии Кубицкой, успех родов лишь на 50% зависит от действий врачей. Природа и здоровье матери имеют не меньшее значение, чем вся современная медицина.

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева вообще считает, что от врача при родах успех зависит лишь на 20-30%.

«Так бывает, что беременность идёт хорошо, а роды лёгкими не получаются. У докторов не так много информации о состоянии ребёнка перед родами: мы знаем его сердцебиение, можем оценить движение, мышцы, кости. Но это всё. Риск при родах есть всегда», — констатирует Ерофеева.

В России 31,5% новорождённых заболевает или рождается на свет больными (данные Минздрава за 2018 год, имеются ввиду доношенные и недоношенные дети с массой более 1 кг). В статистике министерства таблица, в которой перечислены заболевания младенцев, занимает лист А4. Но, к примеру, «нарушения церебрального статуса», как у дочери Татьяны Бенграф, встречаются в 6% случаев. Смерть новорождённых в родовспомогательных отделениях наступала в 0,1% случаев. При этом непосредственно от родовых травм они погибали в 0,001% случаев.

«По моему опыту, в большинстве случаев после тяжёлых родов родители во всём винят врачей. На форумах в интернете много рассказов о якобы ошибках акушеров. Я могу точно сказать: часто медиков обвиняют необоснованно», — считает акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

Отличить настоящую врачебную ошибку от статистически вероятной травмы новорожденного должна комплексная судебная экспертиза. Она всё ещё не проведена. Пока есть только показания родителей, которые, не будучи экспертами, во всем винят медиков, а также показания врачей, которые, отрицая свою вину, могут пытаться прикрыть ошибку.

За что арестовали Сармосян?

Татьяна Бенграф и другие родители пострадавших детей не раз за лето 2019 года жаловались на действия акушеров родильного дома при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого. Департамент здравоохранения и Росздравнадзор проводили проверки действий докторов. Татьяна Бенграф в разговоре с RT заявила, что получала от чиновников «отписки» на основании этих проверок.

Кирилл Юдин получил ответ от Департамента здравоохранения (копия есть у RT), в котором написано, что медики невиновны в менингите его сына. Страховая компания по настоянию Юдина проверила лечение ребёнка.

Вывод эксперта противоречив: «качество оказанной медицинской помощи ненадлежащее», но при этом «дефект медицинской помощи не повлиял на состояние здоровья застрахованного лица».

Адвокат Марины Сармосян Геворг Дангян согласился зачитать часть вывода экспертизы Росздравнадзора, не передавая сам документ в руки корреспондента RT: «При оказании помощи не допущено врачебных ошибок, которые могли иметь прямую причинно-следственную связь с заболеванием и осложнением ребёнка (Оливии, дочери Бенграф. – RT)».

Юрист говорит, что в экспертизе Росздравнадзора всё же упоминались недостатки в работе акушеров бывшего 27-го роддома. Были вопросы к процедуре гипотермии — после родов голову Оливии обложили льдом, чтобы снизить возможный урон нервной системе от тяжёлых родов.

Как бы то ни было, проверка Росздравнадзора по жалобе Татьяны Бенграф прошла в апреле 2019 года. Но Марина Сармосян лишилась должности гораздо позже, после появления поста Татьяны — она написала его в конце ноября (увольнение состоялось, напомним, в начале декабря). При этом уголовное дело, по словам самой Бенграф, было возбуждено 14 октября. Судя по всему, с Сармосян попрощались из-за широкого общественного резонанса.

Все ушли по собственному желанию

Сейчас непонятно, совершили врачи ошибки или нет. Родители пострадавших детей выложили в интернет сканы медицинских документов, в которые, предположительно, вносились исправления. Была это канцелярская ошибка или преступный умысел, теперь выяснит следствие.

Непонятно, почему СК добивался через суд ареста Марины Сармосян. Никаких подтверждённых экспертами доказательств её вины нет. В предъявленном обвинении написано, что Сармосян «надлежащим образом не проконтролировала оказание медицинской помощи». На суде о мере пресечения следователь заявил, что бывшая заведующая роддомом может совершить новые преступления или оказать давление на свидетелей.

© Фото из личного архива

Уволенным из бывшего 27-го роддома врачам также дали возможность написать заявления по собственному желанию — об этой детали RT рассказал адвокат Сармосян, а также родители пострадавших детей. То есть медиков не отправили в отставку по статье за грубые ошибки, обнаруженные проверкой, как могло бы быть.

Столичный Следственный комитет прокомментировал расследование спустя практически месяц после отставки врачей:

«В следственные подразделения Москвы и Московской области начали обращаться граждане в связи с ненадлежащим оказанием в медучреждении медицинской помощи при родоразрешении, следствием которого стали неизгладимые последствия для здоровья малышей. В настоящее время следователи тщательным образом разбираются во всех обстоятельствах произошедшего в рамках расследуемого уголовного дела. Многочисленные обращения граждан не могут оставить равнодушным никого. Вместе с тем мы придерживаемся объективности — в настоящее время назначена и проводится комплексная судебно-медицинская экспертиза, к которой привлечены лучшие эксперты Москвы и федеральных подразделений», — рассказал замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел столичного главка СК Владимир Меньшов на официальном канале ведомства в Youtube.

Марина Сармосян провела в СИЗО почти две недели — 19 декабря 2019 года суд опять-таки по требованию следователя перевёл акушера под домашний арест.

Арест и обвинение плохо повлияли на здоровье обвиняемой, заявил RT адвокат Геворг Дангян. В середине января 2020 года женщину госпитализировали из-за серьёзных проблем с ногами. Она практически перестала ходить, подчёркивает защитник. Сейчас её выписали, она находится дома. По мнению докторов, ноги отказали на нервной почве, утверждает адвокат.

Департамент здравоохранения Москвы отказался комментировать RT дело Сармосян. Врачи, проводившие проверки по заданию города, тоже не идут на контакт с журналистами.

Но, по обрывочным сведениям, мы полагаем, что медицинское сообщество настаивает на невиновности Марины Сармосян.

Многое должна прояснить судебная экспертиза. При дефиците проверенной информации от официальных источников однозначно говорить о чьей-либо вине всё ещё рано.