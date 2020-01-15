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Отказалась разговаривать с королевой? После "отречения" Меган Маркл проигнорировала семейный совет

15 января 2020, 02:54  •  53 • В мире
Недавно принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что снимают с себя королевские полномочия и будут стараться жить самостоятельно. Это решение стало не единственным неожиданным шагом. После этого Меган Маркл не стала разговаривать с королевой, проигнорировав семейный совет. Она должна был участвовать в переговорах по телефону. Однако в результате Меган Маркл и принц Гарри решили, что в этом "нет необходимости". Теперь пара ждёт окончательного решения королевской семьи.
Издание Evening Standard сообщило о ещё одном нестандартном решении, которое приняли Меган Маркл и принц Гарри. Меган Маркл пока находится в Канаде с восьмимесячным сыном. Она должна была участвовать в совете королевской семьи по телефону. Но в результате отказалась от этой идеи. Меган Маркл и принц Гарри решили, что в этом "нет необходимости".
Королевская семья встретилась в Сандрингемском дворце в Норфолке 13 января. На совете присутствовали королева Елизавета II, принц Гарри, его отец, принц Чарльз, и старший брат, принц Уильям. Решение будет озвучено в ближайшем будущем. Пока же принцу Гарри и Меган Маркл разрешили жить и в Канаде, и в Великобритании.
До этого издание The Sun сообщало, что королева Елизавета II "глубоко опечалена", а "принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости". Источники в Букингемском дворце заявили, что этот шаг не был ни с кем согласован и нарушает протокол.
Однако политический эксперт Анатолий Вассерман комментировал Царьграду, что не всё так просто. Скорее всего, это решение исходило именно от британской королевы. По словам Вассермана, недавно всплыли скандальные подробности из холостяцкой жизни принца, а Меган Маркл так и не вписалась в королевскую семью и часто допускает оплошности.
"Так что подозреваю, что принц Гарри отказался от привилегий, как говорили в советское время, добровольно-принудительно. То есть он, конечно, сам объявил, что отказывается от привилегий, но ему, вероятнее всего, довольно долго объясняли, какие проблемы его ждут, если он от этих привилегий не откажется. Такое бывает довольно часто, и я не исключаю, что королева сейчас грустит над решением, которое сама же, собственно, и продиктовала", - заявил Анатолий Вассерман.

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