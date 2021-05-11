Отказалась от короны: Такой королеву ещё не видели

Сегодня, 11 мая, королева Великобритании выступит в парламенте с традиционной тронной речью. Однако в этом году церемония пройдёт не совсем традиционно: впервые Елизавета II будет выступать перед депутатами без короны. Как ни странно, речь королевы пишется парламентом, сама она не вправе изменить в тексте даже одно слово.

Как сообщила пресс-служба парламента Великобритании, в ходе своей тронной речи, которая, по сути, является программой работы правительства, Её Величество перечислит три десятка новых законов, предложенных Борисом Джонсоном и его министрами. Только после этого народные избранники смогут начать обсуждение этих законопроектов и голосование по ним.

По правилам английской демократии, королевская тронная речь пишется не монархом, а самим парламентом, Елизавета II лишь озвучит её. При этом она не имеет права добавлять или изменять ни одно слово в тексте, даже если какие-то тезисы противоречат её собственному мнению.

В этом году церемония будет менее пышной - не только из-за продолжающейся пандемии и коронавирусных ограничений, но и из-за недавней кончины супруга королевы, принца Филиппа. Он умер на 100-м году жизни после операции на сердце.

Вместо традиционной кареты с лошадьми королеву доставит в парламент обычный лимузин. Кроме того, вопреки традиции, Елизавета II не будет надевать корону.