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Отказ загнавшего себя в угол Зеленского ехать в Москву объяснили

25 апреля 2021, 16:40  •  52 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/ Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Украины сам себе не принадлежит
Глава Незалежной Владимир Зеленский позвал российского коллегу Владимира Путина встретиться в Донбассе. В ответ лидер россиян призвал главу Незалежной обсуждать вопрос конфликта на юго-востоке страны с представителями ДНР и ЛНР, а в Москву приехать поговорить о двусторонних отношениях. Однако видные украинские политики заявили, что этому не бывать. Экс-депутат Рады Алексей Журавко объяснил сложившуюся ситуацию.
Ранее Путин заявил, что ждет Зеленского в российской столице в любое удобное ему время. Позже вице-премьер Украины Алексей Резников и бывший президент Леонид Кравчук сказали, что их глава не поедет в Москву "на поклон", предложив лидерам встретиться в нейтральной стране.
Журавко считает, что Зеленский в своей риторике и предложении Путину оглядывается на американцев и украинских националистов. Политик уверен, что Резников и Кравчук, рекомендуя Зеленскому не соглашаться на предложение Путина, последовали заповедям американских кураторов. Впрочем, Журавко отмечает – никто не ждал другого ответа. Зеленский, по мнению экс-нардепа, просто словил хайп своим заявлением, чтобы понаблюдать на реакцию Кремля. Таким образом, нежелание президента Украины отправиться в Москву говорит о том, что киевские власти планируют и дальше продолжать конфликт в Донбассе.
"Зеленский своими действиями загнал сам себя в угол" , – заявил Журавку РИА ФАНу.
Резников, напомним, назвал предложение Путина странным, добавив, что встреча может произойти только в рамках "нормандского" саммита. В России же отговорки Украины сочли смешными.

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