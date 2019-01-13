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Отказ японцев от совместной пресс-конференции вызвал удивление Москвы
13 января 2019, 21:54 • 142 • Политика
В МИД удивлены решением Токио не проводить пресс-конференцию после переговоров в Москве. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Отказ японцев от совместной пресс-конференции выглядит удивительным, особенно на фоне того, что в Японии нагнетают ситуацию перед переговорами и создают нервозную атмосферу.
В МИД России заявили, что удивлены отказом японских коллег от совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".
Она отметила, что накануне переговоров 14 января в Японии нагнетают ситуацию, создают нервозную атмосферу. И при этом сами же отказываются рассказать прессе, чем они завершатся.
По словам Захаровой, отказ от пресс-подхода стал для российских коллег "самым большим удивлением".
"Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по их итогам", - цитирует дипломата РИА Новости.
Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с представителем МИД Японии Таро Коно состоится в Москве 14 января. Ключевым условием решения проблемы мирного договора является безусловное признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.
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