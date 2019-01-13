Отказ японцев от совместной пресс-конференции вызвал удивление Москвы

В МИД удивлены решением Токио не проводить пресс-конференцию после переговоров в Москве. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Отказ японцев от совместной пресс-конференции выглядит удивительным, особенно на фоне того, что в Японии нагнетают ситуацию перед переговорами и создают нервозную атмосферу.

В МИД России заявили, что удивлены отказом японских коллег от совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Она отметила, что накануне переговоров 14 января в Японии нагнетают ситуацию, создают нервозную атмосферу. И при этом сами же отказываются рассказать прессе, чем они завершатся.

По словам Захаровой, отказ от пресс-подхода стал для российских коллег "самым большим удивлением".

"Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по их итогам", - цитирует дипломата РИА Новости.

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с представителем МИД Японии Таро Коно состоится в Москве 14 января. Ключевым условием решения проблемы мирного договора является безусловное признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.