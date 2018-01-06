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Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу

06 января 2018, 15:09  •  181 • Политика

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Верховный суд России в субботу отклонил жалобу блогера Алексея Навального на отказ признать незаконным решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая не зарегистрировала инициативную группу по его выдвижению в кандидаты на пост президента РФ. Об этом ТАСС сообщил представитель Навального Иван Жданов.

"Апелляционная инстанция Верховного суда России отклонила нашу жалобу. Таким образом, решение вступило в силу, но мы будем обжаловать его в Европейском суде по правам человека", - сказал Жданов.

Верховный суд РФ 30 декабря 2017 года рассмотрел иск Навального с требованием признать незаконным отказ ЦИК в регистрации инициативной группы. Сам Навальный в суд не явился.

Отказ в регистрации

ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия у него судимости по статье УК РФ "Присвоение и растрата", относящейся к категории тяжких. Навальный был осужден в 2017 году по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком один год и пять месяцев.

Согласно законодательству, права быть избранными не имеют граждане РФ, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость. Кроме того, они не могут избираться в течение 10 лет после погашения или снятия судимости за тяжкое преступление, для совершивших особо тяжкое преступление этот срок составляет 15 лет.

Кроме того, в 2014 году Алексей Навальный вместе со своим братом Олегом Навальным был осужден по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток" по статье 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", позднее статья утратила силу) и пункту "а" части 3 статьи 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору"). Алексей Навальный получил 3,5 года заключения условно, его брат Олег - 3,5 года колонии общего режима.

При этом Навальный заявляет о намерении участвовать в президентской кампании, утверждая, что, согласно Конституции РФ, права быть избранным нет лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова неоднократно поясняла, что Навальный в данный момент не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости, на это обращала внимание и Генпрокуратура РФ. По словам Памфиловой, Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.

Этап регистрации начался 27 декабря. Подавать подписи и документы на регистрацию можно до 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.

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