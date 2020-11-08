Отказ техники или ошибка пилота: в СК рассказали о приоритетных версиях крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье

Следственный комитет рассматривает среди приоритетных версий крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье техническую неисправность и ошибку пилота. Следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изымают фрагменты сгоревшего самолёта для их исследования. Наряду с этим продолжается изучение технической документации воздушного судна.

Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилота в качестве приоритетных версий крушения в Московской области легкомоторного самолёта, в котором находились телеведущий НТВ Александр Колтовой и один пассажир.

Об этом заявили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных — техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что следователи совместно с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) изымают фрагменты сгоревшего самолёта для их исследования.

Наряду с этим продолжается изучение технической документации воздушного судна. В СК уточнили, что полученную информацию исследуют и сопоставят с данными видеорегистраторов очевидцев, показаниями свидетелей, а также с другой информацией, полученной в ходе первоначальных следственных действий. Следователи полагают, что изучение этих материалов позволит восстановить картину происходившего на борту.

По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Ранее стало известно, что МАК создал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолёта в Московской области. В аварии погибли телеведущий НТВ Александр Колтовой и один пассажир.

РИА Новости

© Пресс-служба МЧС РФ

«МАК сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — заявили в комитете.

В сообщении говорится, что 7 ноября в районе посёлка Чкалово Люберецкого района произошло авиационное происшествие с самолётом Piper Sport RA-1381G, принадлежащим частному лицу. По данным МАК, самолёт сгорел, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

Прокуратура организовала проверку по факту этого происшествия. Согласно информации ведомства, катастрофа произошла около 13:00.

Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте поручили провести проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

«При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии исчерпывающих мер прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Начальник службы движения аэродрома Мячково Николай Максимов сообщил, что самолёт ведущего перед вылетом прошёл все необходимые технические проверки. Агентство ТАСС сообщает со ссылкой на источники, что что техническое состояние самолёта было нормальным, а полёт был санкционирован.

Очевидцы инцидента рассказали, что незадолго до катастрофы судно «странно себя вело» в воздухе.

«Буквально в течение нескольких секунд он резко накренился и упал, <…> и в течение нескольких секунд произошёл взрыв самолёта. В момент крушения над полем летало ещё таких два вертолёта спортивных каких-то», — рассказал очевидец аварии телеканалу «360».

Он также добавил, что перед падением самолёт «болтало во все стороны». После падения, рассказал очевидец, самолёт сгорел примерно за пять минут. По его словам, службы спасения сработали оперативно, с огнём боролись также неравнодушные автомобилисты, которые воспользовались хранившимися в их машинах огнетушителями.

Согласно сообщению МЧС, пожарные прибыли на место падения самолёта в 15:20. К 15:40 пожар удалось локализовать на площади 5 кв. м. В 15:51 в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара.

Общественный инспектор по безопасности полётов Кирилл Кондратенко рассказал, что ведущий НТВ Александр Колтовой пытался увести самолёт от жилых домов.

«Если бы он шёл прямо, даже при жёсткой посадке были бы шансы спастись. Даже сев в частном секторе, он мог выжить, но, возможно, убить людей», — сказал Кондратенко в беседе с «Комсомольской правдой».

По его словам, пилот начал отворачивать самолёт на 80—90 градусов, из-за чего тот потерял скорость, что создаёт большие риски для экипажа.

«Это риск. И пилот об этом знал. Поэтому как лётчик я могу сказать, что погибший пилот совершил поступок», — полагает Кондратенко.

СМИ сообщали, что вместе с Колтовым в самолёте находилась его жена. По данным источника агентства ТАСС, погибшая женщина супругой ведущего не является.