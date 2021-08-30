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Отказ паралимпийца фотографироваться с русскими объяснили: На Украине прессуют
30 августа 2021, 21:40 • 25 • Политика
Журналистка Юлия Витязева оценила отказ паралимпийца с Украины фотографироваться с русскими спортсменами на Паралимпиаде в Японии.
Журналистка Юлия Витязева отреагировала на скандальное поведение паралимпийца с Украины Игоря Цветова, который на награждении в Японии побоялся сфотографироваться вместе со своими коллегами из России.
Инцидент произошёл на награждении бегунов-паралимпийцев на листанции 100 метров, у спортсменов церебральный паралич. На фото видно, как русские паралимпийцы - обладатель золота Дмитрий Сафронов и бронзы Артём Калашян стоят на пьедестале вместе, а представитель Украины смотрит на них с дистанции.
Многие резко осудили Цветова, который пренебрёг главным олимпийским правилом: спорт вне политики.
- прокомментировала Юлия Витязева.
Как сообщал Царьград, ранее на Украине неонацисты стали травить олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих за совместное фото с русской соперницей Марией Ласицкене. По возвращении на Украину Магучих даже вынудили в соцсетях написать специальный пост, в котором она вынуждена была повторить тезисы киевской пропаганды о "войне" с Россией.
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