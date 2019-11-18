Отказ от взаимных претензий: «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзитному договору

«Газпром» направил украинской стороне предложение о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения. Российская компания считает, что для этого необходимо обнулить все взаимные претензии с «Нафтогазом». Кроме того, в Москве ждут ответа по вопросу прямых закупок топлива Киевом с 2020 года. В украинской корпорации подтвердили получение документа и заявили, что ответят на него в ближайшее время. Между тем в Госдуме отметили, что предложение «Газпрома» свидетельствует о готовности российской компании выстраивать рабочие отношения с «Нафтогазом».

Российская госкорпорация «Газпром» направила в НАК «Нафтогаз Украины» официальное предложение, касающееся продления действующего соглашения или заключения нового контракта о транзите газа через Украину сроком на один год. Копия документа также отправлена министру энергетики Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.

Как следует из предложения «Газпрома», российская сторона имеет несколько условий, при которых она согласится на сохранение транзита через Украину.

Речь идёт о двустороннем отказе от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращении всех судебных разбирательств, отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за «нарушение экономической конкуренции». Кроме того, «Нафтогаз» должен отозвать ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования против российской госкорпорации.

Вдобавок в Москве ожидают решения Киева относительно прямых закупок голубого топлива с 2020 года. Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, украинская сторона может рассчитывать на скидку в 25%.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил, что компания получила предложение «Газпрома», в ближайшее время его изучит и даст ответ.

Глава государства также призывал обе стороны избавиться от взаимных претензий для достижения договорённости по газу, поскольку риск прекращения транзита через Украину существует. По его словам, российская сторона готова заключить соглашение с Киевом при содействии Еврокомиссии.

«Украина хочет по украинским законам это отрегулировать — пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство — мы готовы, пожалуйста. Мы и в Еврокомиссии об этом сказали, и я сказал это своим коллегам и во Франции, и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран — пожалуйста. Там это связано с разделом генерирующих компаний и транзитирующих. Смогут они это сделать в оставшийся период времени — хорошо. Они взяли на себя обязательство перед Европой, не перед нами, пусть делают, мы готовы и к этому», — говорил Путин 14 ноября.

Напомним, 5 ноября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев насчитал претензий к «Газпрому» на сумму в $22 млрд — это иск на $12 млрд, штраф от Антимонопольного комитета Украины в размере $7 млрд якобы за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины, а также решение Стокгольмского арбитража почти на $3 млрд, спор по которому продолжается до сих пор.

РИА Новости

© Максим Блинов

«Газпром» настроен на нормальные отношения с «Нафтогазом»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских назвал предложение жестом доброй воли со стороны «Газпрома», а также попыткой начать отношения с чистого листа.

«Газпром» настроен на нормальные, рабочие отношения с компанией «Нафтогаз». Прямой контракт с «Газпромом», безусловно, дешевле. Мне кажется, что всё-таки разум должен победить и контракт должен состояться», — пояснил парламентарий в беседе с RT.

Между тем директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил сомнение, что предложение «Газпрома» будет принято «Нафтогазом».

«Они уже почувствовали вкус денег. Даже переговоров об этом не будет вестись, потому что все на высоком уровне уже высказались по этому поводу со стороны Украины. Что касается срока продления — год, то он сейчас выглядит наиболее очевидным, потому что «Газпром» точно не согласится гарантировать какие-то объёмы за пределами этого периода. Условие отказа от взаимных претензий, на мой взгляд, вообще неработающее», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отметил, что российской стороне сложно взаимодействовать с «Нафтогазом», который, несмотря на процедуру анбандлинга (разделение компании по добыче газа и оператора газотранспортной системы. — RT), остаётся главным действующим лицом в переговорном процессе.

«Президент обозначил наши переговорные рамки — сначала должны быть сняты взаимные претензии: и «Газпром», и «Нафтогаз» должны отказаться от любых претензий... То есть это и решение Стокгольмского арбитража, и выдуманные антимонопольные штрафы, и совсем непонятные $12 млрд, которые непонятно откуда взялись. Сами украинцы постоянно меняют версию, что это за $12 млрд претензий к «Газпрому». Получается, что отказаться от этой позиции невозможно. Получается, что стороны входят в определённый клинч», — пояснил эксперт в беседе с RT.