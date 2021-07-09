Отказ от временных разрешений, три режима и единый документ: МВД предложило изменить правила пребывания иностранцев в РФ

МВД России подготовило законопроект, который изменит правила въезда и пребывания иностранцев в стране. Документ находится на стадии публичного обсуждения. Так, предлагается отменить разрешения на временное проживание — ещё в марте 2020 года Владимир Путин отмечал, что институт РВП «себя изжил». Наряду с этим в документе предлагается установить три миграционных режима пребывания иностранцев в РФ и ввести единый документ с электронным носителем информации для подтверждения личности мигрантов.

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который вносит изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в России. Соответствующий документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он находится на стадии публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Отмечается, что цель законодательной инициативы — формирование миграционной ситуации, отвечающей интересам РФ. Она должна способствовать решению задач в сфере социально-экономического, пространственного и демографического развития страны, а также повышать качество жизни населения Россия, обеспечивать безопасность государства, защищать национальный рынок труда, поддерживать межнациональный и межрелигиозный мир и согласие в российском обществе.

Разработка законопроекта обусловлена «необходимостью комплексного и системного подхода к совершенствованию нормативного правового регулирования в миграционной сфере».

Кроме того, он направлен на повышение качества нормативного правового регулирования в сфере миграции, создание понятных механизмов взаимодействия с государственными органами физических и юридических лиц. Вдобавок документ ориентирован на широкое внедрение современных информационных технологий в процедуры осуществления государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере миграции.

Отмечается, что проектом федерального закона предлагается установить три миграционных режима пребывания в России: краткосрочный (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочный (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), бессрочный (постоянное проживание).

«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться», — пояснили в МВД.

При этом иностранцам дадут возможность сменить цель пребывания в РФ без выезда за пределы страны.

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В законопроекте также говорится, что мигрантам будут выдавать единый документ, удостоверяющий личность, с электронным носителем информации. Срок его действия составит десять лет.

Для его получения иностранцы должны будут пройти дактилоскопию, сделать фотографию, пройти медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие наркотической зависимости, опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ, иметь полис добровольного или обязательного медицинского страхования. Также мигранты должны уплатить госпошлину и оформить личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Поясняется, что этот единый документ должен обеспечивать идентификацию и верификацию иностранца в режиме реального времени, возможность совершения им юридических операций в электронной среде, в том числе получения государственных, банковских и иных услуг, возможность генерации ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, а также подключение к мобильной версии личного кабинета иностранного гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В то же время, если иностранец укажет ложные сведения о себе или предоставит подложные документы, единый документ будет признан недействительным. Также его действие приостановят, если мигрант будет находиться за пределами РФ более одного года.

«Возобновление действия единого документа осуществляется по заявлению иностранного гражданина территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел», — поясняется в законопроекте.

Вдобавок предложено установить правоохранительный режим «контролируемого пребывания». Речь идёт об иностранцах, которым назначена мера административного принуждения, а также для предупреждения совершения данными лицами новых правонарушений.

Кроме того, предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц — физических и юридических.

Как отмечает пресс-служба МВД, данный законопроект разработан в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы.

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В марте 2020 года глава государства поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства. В частности, он говорил, что действующие миграционные правила «недостаточно ясны и унифицированы», уровень применения информационных технологий в этой области «остаётся невысоким». При этом мигранты, в том числе трудовые, «часто стремятся обойти существующие сложности» и уходят «в тень». Также бывают ситуации, когда люди, которые хотят стать полноправными членами российского общества, сталкиваются с проблемами при получении российского гражданства.

Владимир Путин призвал сделать вид на жительство в России основным статусом, после которого иностранец может претендовать на гражданство. По его словам, порядок выдачи разрешений на временное проживание «себя изжил», подобные документы нередко покупаются.