Отказ от российской вакцины превратит украинцев в "подопытных кроликов" - депутат Рады

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Европа и США ставят эксперименты над страной

Владимир Зеленский не раз высказывался против российской вакцины "Спутник V", заявляя, что украинцы – не кролики, на которых можно экспериментировать. Однако именно это власти и делают, отказываясь от препарата, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

По его мнению, Киев не стремится спасти народ от коронавируса и лишь руководствуется внешними указаниями. При этом Украины для США и Европы – страна третьего мира. Депутат добавил:

"Я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать ее, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты".

По другому сценарию, украинцам достанутся лишь остатки западной вакцины, приводит слова политика РИА "Новости".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил об опасности "Спутника V", заявив, что Россия использует вакцину для усиления политического влияния.

Тем временем все больше стран Европы раздумывают о закупке препарата, а накануне его похвалили и в США.