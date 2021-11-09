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Отказ от ограничения цены на газ. Чего ждать украинцам?
09 ноября 2021, 21:45 • 163 • Украина
Именно такое ограничение обязательно по новым требованиям ВМФ. Изменения вступят в силу не сразу, а с мая 2022 года, поэтому у украинцев ещё будет время накопить денег как на валерьянку, так и на само отопление.
На данный момент фиксированная цена составляет 7,96 гривен (или 21,79 рублей). К 2024 году планируется медленный подъём до «европейской». Что же, хоть в чём-то Украина догонит Европу.
Как сообщает глава «Новатэк» Леонид Михельсон, зима будет сложным периодом, а к весне цены выровняются. Увы, платёжек из счастливого 2019 года увидеть не получится, но и готовиться к существенно увеличившимся суммам не придётся.
Для многих украинцев новость об отказе от ограничения цен настоящий шок. Раньше и так многие не могли позволить себе такую роскошь, как оплата квитанций в срок. Теперь же это станет совсем невозможным. Но несмотря на все эти проблемы в экономике, Украина продолжает держать курс на улучшение экономики до уровня европейской. И остаётся только гадать, как много новых проблем это принесёт украинцам в ближайшем обозримом будущем.
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