Отказ от ограничения цены на газ. Чего ждать украинцам?

Собственная страна с каждым днём разочаровывает украинцев всё больше и больше. Так, правительство незалежной отказалось от ограничения цен на газ и отопление.Именно такое ограничение обязательно по новым требованиям ВМФ. Изменения вступят в силу не сразу, а с мая 2022 года, поэтому у украинцев ещё будет время накопить денег как на валерьянку, так и на само отопление.На данный момент фиксированная цена составляет 7,96 гривен (или 21,79 рублей). К 2024 году планируется медленный подъём до «европейской». Что же, хоть в чём-то Украина догонит Европу.Как сообщает глава «Новатэк» Леонид Михельсон, зима будет сложным периодом, а к весне цены выровняются. Увы, платёжек из счастливого 2019 года увидеть не получится, но и готовиться к существенно увеличившимся суммам не придётся.Для многих украинцев новость об отказе от ограничения цен настоящий шок. Раньше и так многие не могли позволить себе такую роскошь, как оплата квитанций в срок. Теперь же это станет совсем невозможным. Но несмотря на все эти проблемы в экономике, Украина продолжает держать курс на улучшение экономики до уровня европейской. И остаётся только гадать, как много новых проблем это принесёт украинцам в ближайшем обозримом будущем.